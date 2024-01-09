G-SHOCK Mix Tape系列手錶　賣80s卡式錄音帶懷舊風格　復古搶眼

CASIO 卡西歐G-SHOCK以復古卡式錄音帶為靈感，創作出新作Mix Tape系列，品牌想要帶錶迷們回到1980年代的氛圍，藉由佩戴鮮豔多彩的G-SHOCK，展現出自己珍視早期文化獨特魅力的一面。



Mix Tape系列共有四款錶，分別來自經典方殼數位顯示的DW-5610、三眼錶盤設計的DW-5900、大塊頭GA-100，還有錶殼6點方向有顆大按把的GA-700等知名型號。這次手錶的共同特徵及在於撞色組合，基本上這四款錶的錶頭都是黑色，另外搭配不同顏色的樹脂錶帶，形成搶眼的視覺效果。

G-SHOCK Mix Tape系列4款錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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G-SHOCK分別用紅、黃、綠瑟萊搭配黑色，展露復古懷舊情懷，也有助於新生代具體感受過往盛極一時的流行文化，其中DW-5610MT-1比起其他三款相對獨樹一幟，因為它具備多彩的不鏽鋼與樹脂綜合錶帶，黑色錶頭在彩色錶帶的烘托下更引人矚目，真正詮釋出1980年代那種大鳴大放的風格。

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這幾款Mix Tape系列成員雖然外觀各有千秋，但它們在耐衝擊結構、防水性能200米、LED燈超亮照明、計時碼錶、鬧鈴功能等各式細節與功能表現上又有異中求同的統一感。趁著新的一年即將到來，替自己物色一只耐操好戴的G-SHOCK手錶，戴出門同樣顯得個性十足。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：1980年代卡式錄音帶懷舊風格 G-SHOCK Mix Tape系列搶眼出擊】