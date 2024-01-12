Miu Miu環保Upcycled Denim新系列　2024年穿搭要有全套牛仔服

【Miu Miu／Upcycled Denim／Miuccia Prada／牛仔褲】在2023年時尚回顧時，已曾經表明過牛仔褲風潮將會慢慢回歸時裝圈，來2024年第一個月時，這個牛仔服潮流逐漸成形，最近就連Miu Miu也加入這個戰團！



Miu Miu「Upcycled Denim」系列（Miu Miu）

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回顧上年歐洲2024年春夏時裝周，首個由Pharrell Williams作為創作總監的Louis Vuitton男裝「地標戰」已融入大量牛仔元素，並以LV標誌性的方格圖案展示，當日邀請的A$AP Rocky與Rihanna夫婦同樣穿上Full Gear牛仔套裝，而近日一張Pharrell Williams與Daniel Arsham的合照中，Pharrell同樣以全身牛仔單品造型作穿搭，配上闊邊牛仔帽，散發著強烈北美牛仔氣息。

Louis Vuitton2024年春夏時裝周，A$AP Rocky與Rihanna夫婦穿上Full Gear牛仔LV服。（Louis Vuitton）

另外Pharrell Williams好友NIGO主理的KENZO，品牌於2024年春夏系列同樣不留餘力地注入牛仔元素，時裝騷謝幕時NIGO自己也穿上Full Gear牛仔服造型，可見兩位時裝大師早已有目標地在本年極力推廣牛仔造型的實證。

NIGO在KENZO 2024春夏時裝騷謝幕時也穿上Full Gear牛仔造型（KENZO）

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來到日本方面，繼上年年尾原宿古着店BerBerJin主理人藤原裕與Levi's合作推出官方限定牛仔褲後，本月BEAMS與JOURNAL STANDARD也分別成為了Levi's的聯乘夥伴，而UNITED ARROWS & SONS同樣自家推出牛仔服套裝，無獨有偶地各品牌同樣以「Full Gear牛仔服」造型示人。

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近日Miu Miu推出了最新第四回「Upcycled Denim」系列，自2020年開始Miuccia Prada希望為過度發展的時裝圈出一分力，發起了「Upcycled by Miu Miu」循環設計企劃，回收不同年代的古舊衣物進行解構再造，透過工匠的細膩手藝及設計，賦予舊物新生命並展示時裝界可持繼發展的核心價值，2021年的系列更與Levi's合作，利用1980年至1990年代的Levi's牛仔舊物分解再造，可見其前瞻性。

來到2024年Miu Miu延續環保理念，於世界各地回收大量千禧年代之前的牛仔單品進行重塑，並根據牛仔布的褪色與品質重新製作牛仔服飾，配上1950年代高級訂製服為靈感的花卉刺繡作點綴，衣物輪廓更以近年寬身剪裁為主，說明了「Denim on Denim」絕不是2024年男生的專利，女生也可以穿上「Full Gear牛仔服」！

2021年的Miu Miu與Levi’s合作系列（Miu Miu）