ASICS一周內兩大日系聯乘　大眾化BEAMS與高端時裝KENZO分庭抗禮

【ASICS／BEAMS／Needles／NIGO／KENZO／聯乘】近幾年球鞋的潮流發展，感覺上已被分立成復古足球鞋與緩跑鞋兩大局面，不用多說足球鞋已經被adidas Samba壟斷了市場，而Dad Shoe緩跑鞋則是ASICS的天下。



ASICS熱潮絕對要歸功於Kiko Kostadinov的推波助瀾，富前瞻性的時尚觸覺讓ASICS經已超越了競爭對象New Balance，來到本周ASICS再次勢如破竹地推出兩款全新聯名作品，兩款鞋作的合作單位皆帶有日系元素，除了BEAMS、Needles與papergirl的四方聯乘外，更有由NIGO所主理的KENZO合作款。



自2014年開業以來，一直與時尚界有著良好關係的巴黎三文治早餐店「paperboy」，將推出衍生支線「papergirl」，雖然暫時papergirl的Instagram還未有動態將會以甚麼主題或形式示人，但為紀念papergirl的誕生，BEAMS聯同Needles與ASICS推出了一整套紀念系列，在服裝上當然是Needles最引以為傲的Track Jacket與Track Pants為主軸，寬鬆的剪裁配以Needles標誌性的蝴蝶圖案刺繡與papergirl字樣，外套與褲子均用上淺灰與粉紅作為配色，這種中性的顏色選用，男生與女生都絕對合適，此外，BEAMS更推出一系列注滿papergirl標誌和圖案為主題的Tee恤與帽子等小物。

papergirl × ASICS × BEAMS「GT-2160」（BEAMS）

papergirl × Needles × BEAMS Track Jacket & Pants（BEAMS）

papergirl × BEAMS Clothings Collection（BEAMS）

不過整個系列最值得關注的單品必定是ASICS聯乘鞋作，設計以2010年推出的「GT-2160」型號為藍本，鞋身呼應著Track Suit灰白色調襯上粉紅鞋帶，網面設計演繹了傳統跑鞋的氛圍，而為了減去強烈的Dad shoe感覺並提升時尚感，BEAMS與papergirl巧妙地注入波點圖案作點綴，讓鞋履立刻帶有一份少女心，此外鞋履後踭亦印有「papergirl」及「BEaMS」字樣，其中「BEaMS」的「a」更有趣地用上ASICS同款字體，展現出別出心裁的三方聯名。

BEAMS x Needles x papergirl x ASICS 系列（BEAMS）

BEAMS x Needles x papergirl x ASICS 系列（BEAMS）

BEAMS x Needles x papergirl x ASICS 系列（BEAMS）

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同一時間由NIGO執掌的KENZO同樣帶來了破天荒的ASICS聯乘，作為這次與同鄉運動鞋品牌的首次合作，NIGO以「GEL-Kayano 20」為基礎創作出三款不同配色氣氛的鞋履，當中包括兩款以KENZO最為人熟悉的虎紋圖騰貫穿鞋身之作，並分別推出湖水藍與灰白紋理，另外一款則是猶如七巧板般的繽紛色彩形態，鞋頭注入豹紋圖案，三款聯名單品的鞋舌與鞋側前方也印有KENZO字樣，適合喜愛色彩鮮艷造型的時裝愛好者，不過「諗深一層」這次KENZO與ASICS的聯乘會否是為將來Human Made合作而鋪路，那便讓大家期待一下吧！