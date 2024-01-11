日系品牌重塑UMBRO雙鑽標誌足球服　適逢百年紀念是否入手誘因？

【UMBRO／足球／波衫／英國】隨著近年時裝圈與足球元素的關係密不可分，從而引發的「Blokecore」造型風潮有增無減，當中adidas Samba鞋款與Needles Track Pants就是一個好例子，直令不少服裝品牌也推出足球服相關的單品。



近日兩大來自日本的時裝單位BELPER與M TO R再度找來英國運動服老牌UMBRO進行三方聯乘，推出「BLACK」系列，將90年代英倫足球訓練套裝以日系氣息進行重塑，完美地把以往大家認為Training Suit是老土衣物的感覺洗走。



2024年歐洲國家盃將於6月舉行，不少品牌也在這一年間紛紛製作出富足球氣息的作品，歐美品牌方面可見有Louis Vuitton、Balenciaga、Slam Jam等出品，設計上大多以誇張細節與繽紛配色為主，但反觀日本品牌所設計的足球服則以低調為本。

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創立於1924年，適逢本年是百年紀念的英國運動裝備品牌UMBRO，曾是英格蘭各個足球俱樂部與英格蘭足球國家隊的首選品牌，但遺憾發展到2000年後被Nike與adidas全面進駐足球市場，UMBRO才漸漸被忽略。

UMBRO是90年代曼聯球衣贊助商（Getty Image）

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近年間UMBRO一改作風，不止停留於運動世界，更嘗試踩入時尚界，當中最為人熟悉的必定是兩年前世界盃期間，由小森啟二郎主理的COMOLI與UMBRO的聯名系列，當年一出被譽為「大纜都扯唔埋」的聯乘，但結果其反應相當之好，時至今天依然在拍賣網炒上天價，但會否以高價購買則見仁見智了。

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如大家想尋找替代品的話，由日本服裝品牌BELPER與M TO R策劃，再次聯乘UMBRO的「BLACK」系列便能夠滿足各位，原來這次「BLACK」已經是三方第二波聯乘，系列是上回深藍色的延續，一共創作出三款黑色單品，包括Nylon Track Jacket、Nylon Track Pants及Game Shirts Mood Polo，簡約的設計保留了日系闊身剪裁輪廓，同時融入了1990年代至2000年代初期的經典UMBRO雙鑽標誌，Nylon Track Jacket在領位與手袖內裡位置均注入白邊作點綴，當捲起袖口或反下企領時，白色線條便會展露出來。

另外Nylon Track Pants同樣在褲頭加入白邊，讓用家在配襯時把上衣塞進褲子來營造復古造型，兩款作品以100%尼龍材質製造，提供有效的防水性與耐用度，最後長袖Polo Shirts更是系列的得意之作，皆因這是UMBRO傳統足球服的經典之物，採用絲滑的聚酯纖維取締運動網眼材料，使衣服更加優雅並能融入城市中，就算是穿上一整套足球訓練服也絕對沒有半點「老土」感覺。

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UMBRO x BELPER x M TO R「BLACK」Nylon Track Jacket（M TO R）

UMBRO x BELPER x M TO R「BLACK」Nylon Track Pants（M TO R）