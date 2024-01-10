LOEWE傾情翡翠工藝　JW Anderson率三大玉雕大師創作「Jade」系列

【LOEWE／Jonathan Anderson／玉雕／翡翠】近日西班牙高級時裝品牌LOEWE的動作甚多，除了邀請得英國著名演員Jamie Dornan加入LOEWE大家庭成為品牌全球大使之外，品牌創作總監Jonathan Anderson也「搞搞新意思」，劍指東方市場，在農曆新年將近時推出富有中國古代色彩的賀年「Jade」系列。



翡翠在中國歷史源遠流長，自商朝開始已被視為貴族珍寶，亦是財富、智慧與吉祥的象徵，將一小塊玉石切割成美輪美奐的輪廓，透過光線呈現出晶凝通透的翡翠令Jonathan Anderson為之傾情，這次LOEWE更找來了中國三大玉雕藝術家攜手合作，以傳統細膩的雕刻技法糅合時尚演繹，傳承著玉器工藝文化。

三位參與LOEWE「Jade」系列的⁣玉雕藝術家：

「Jade」系列分別邀請三位玉雕藝術家：邱啟敬、殷小金與程磊一同合作，各玉器藝術吊飾只限量推出5枚。邱啟敬的作品以一款由白色漸變成淺紫色的茄子吊墜為基礎，紫色自古有著富貴之意 ，而類似官帽的茄子在古代寓意功名與地位，另外殷小金的雕塑作品是一款翠綠白菜蟋蟀吊墜，其創作概念源自故宮博物院鎮院之寶「翠玉白菜」，白菜象徵財富豐足，葉上的昆蟲則祝寓多子之意，最後程磊以乾淨俐落的奶白色玉石雕琢成豌豆蝸牛吊墜，豌豆象徵富足及吉利之意，蝸牛則有堅持象徵，三款精心設計的吊飾也配搭著18K金鍊作點綴，也找來了品牌全球代言人楊冪親身飾演，並且只限在中國LOEWE指定店舖售賣，展現著古代中國文化與翡翠玉石的崇高地位。

除此之外，為了慶祝龍年的來臨，「Jade」系列亦推出了一共六款由翡翠作為概念的Flamenco迷你包款，作品六種配色的選取均是來自故宮博物院不同朝代的玉石展品，包括綠玉螳螂、石榴鼻煙壺、春玉白菜花瓶、黃玉雀鳥、玉製卧駝與香爐，天然玉石顏色配以柔軟羊皮製作，束緊袋口後更帶有餃子的型態感覺，滿載著濃厚中國色彩，大小更是剛好可裝滿新年利是的容量，各包款內更特別附有一枚同色玉石戒指，同系列更設有玉石顏色動物掛飾供選擇，掛在包款絕對是拜年時最佳選擇吧！