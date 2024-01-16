米蘭男裝周2024秋冬話題設計　80年代超誇張大墊膊西裝強勢回歸？

【2024秋冬米蘭時裝騷／男裝／2024 FW】2024秋冬米蘭男裝周由Gucci打響頭炮，當中發現了兩大亮點，眾多設計師也不約而同地大玩80年代闊膊西裝褸與Loafer皮鞋。



80年代Calvin Klein闊膊西裝成大熱設計（thesimplicityman@Instagram）

80年代Giorgio Armani闊膊西裝成大熱設計（thesimplicityman@Instagram）

時裝潮流從來都是一條循環線，闊膊西裝褸在上世紀80年代成為大熱設計，「大墊膊」的細節讓擴大輪廓，也令男生有著腰骨筆直與挺起胸膛的感覺，來到2024年秋冬季度，這個「Shoulder Pads」的設定重回男裝服裝之中，並注入到長身大褸與短身西裝之中，將健碩而瀟灑的身形表露無遺。

Gucci作為2024秋冬米蘭男裝周首個出場的品牌，同時亦是品牌新任創作總監Sabato De Sarno的首個男裝系列，這次秋冬男裝騷呼應著他上年發佈的2024春夏女裝系列與品牌廣告企劃，同樣以《Gucci Ancora》為名。本季男裝多達52個造型，當中可發現Sabato De Sarno將剪裁作為重點元素，配襯層次上沒有作多餘的混搭，焦點落在整體輪廓上，闊膊西裝成為最吸睛的單品，利用皮革與絨毛等素材製作出高雅時尚的作品，更配襯著直腳九分褲和品牌經典Horsebit馬銜扣款Loafer皮鞋，營造出高級日常服的氛圍。

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除此之外，JW Anderson亦是米蘭男裝周最令人期待的品牌，因主理人Jonathan Anderson以鬼才導演Stanley Kubrick的電影為主題。一直以來Stanley Kubrick是不同時裝品牌的靈感泉源，最為人熟悉的絕對是高橋盾主理的UNDERCOVER，曾以《2001: A Space Odyssey》（2001太空漫遊）、《The Shinning》（閃靈）與《A Clockwork Orange》（發條橙）三大電影為靈感，而這次JW Anderson卻首次以注入了懸疑驚悚電影《Eyes Wide Shut》（大開眼戒），並注入Stanley妻子Christiane Kubrick戲中畫作來創作針織衣物，至於在版型與剪裁輪廓上也同樣呈現出寛肩外套來配搭流蘇Loafer，也注入男生能夠穿著黑色絲襪的大瞻思維，讓作品系列與《Eyes Wide Shut》那種異色元素不謀而合。

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來列PRADA的2024秋冬季度系列，首個印象帶給人一種相當「Raf Simons」的氣息，表面點來看，可能是那款緊身如泳帽般的頭套或是色彩配搭吧，顏色運用上低調的黑白灰主體配襯黃、紫、綠、橙等鮮豔小物，剪裁也猶如Raf Simons同名品牌的藍圖一樣，Oversize的上身單品搭載著下身直腳九分褲，上身的西裝外套也呈現出寛闊肩膊的設定，這個輪廓基因已完美地移植到PRADA身上，不知道大家有甚麼看法，但絕對是Miuccia Prada希望呈現的效果。

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再翻看時男周中其他品牌，例如Fendi、MSGM與Dolce & Gabbana，闊膊西裝外套與Loafer皮鞋相繼地出現，這兩大元素會否成為年尾秋冬潮流大趨勢呢？

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