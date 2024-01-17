Pharrell心繫Timberland　Louis Vuitton新季西部牛仔風成契機？

【2024秋冬巴黎時裝周／Louis Vuitton／Pharrell Williams】Louis Vuitton繼香港尖沙咀舉行時裝騷後，Pharrell Williams回到時尚之都的巴黎，在男裝周時裝騷中發現在社交網絡發酵多日的官方聯乘Timberland「黃靴」終於正式出現。



Louis Vuitton男裝創作總監Pharrell Williams（Getty Images）

早前大家還在估計Pharrell Williams於第三季Louis Vuitton系列「究竟咩葫蘆賣咩藥？」的時候，LV的官方社交媒體隨即發佈了一張時裝騷宣傳照，從照片中可看到一幅大型舊式廣告牌坐落於雜草乾旱大地之上，寫上「LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2024」，字體散發著強烈的美式西部牛仔酒吧色彩，讓人猜想主題必定跟牛仔相聯。謎底終於解開，今次有別於上年在香港舉辦的2024早秋時裝騷，一改休閑清新感覺，以西部牛仔風呈現剛強味濃的美式風格。

Louis Vuitton 2024秋冬季度時裝騷宣傳照（Louis Vuitton）

這次Pharrell為了讓主題更能呈現出西部風格，在企劃前邀請得前和路迪士尼（Walt Disney）的動畫師Ron Husband以他對於牛仔的第一印象繪製造型與作為顧問，在一共80個造型與300多件單品中，服裝融合大量西部牛仔元素，例如以刺繡工藝注入眾多仙人掌、乳牛、馬匹、馬蹄鐵與骰子等圖藤繡花，鈕扣與打棗等細節位刻意選用綠松石（Turquoise）製作，並用上皮革、牛仔布及重型帆布為素材，而牛仔標誌性的牛仔帽、Bandana、Bolo Tie及鐵牌腰帶也成為造型中關鍵的點綴，另外地毯與流鬚元素同樣出現在不同有作品之中，剪裁輪廓上似稱身上衣配搭著下身Boot Cut褲子，鞋履當然是牛仔皮靴，以及最為矚目的Timberland聯名黃靴。當看畢整個時裝騷，有著與Pharrell一同深入探索美國西部服裝根源之旅的效果。

Pharrell Williams引領模特兒穿上西部風情Louis Vuitton新設計（Getty Images）

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由音樂踏進時裝領域，Pharrell向來對西部牛仔與礦工那種「Working Class」情有獨鍾，他經常身穿Worker Jacket與牛仔褲示人，在《Freedom》一曲更見明顯，所以這次以牛仔為主題的系列其實早有先兆，而Timberland 「阿郎Boot」亦是Pharrell最愛鞋款之一，以往在各大小場合總見他穿上，曾以Billionaire Boys Club副線Bee Line與Timberland合作，再者Timberland Yellow Boot多年來也是美國Hip Hop音樂人的御用鞋履，所以Pharrell跟這鞋履的緣份早就註定了，合作只欠契機。

今次Louis Vuitton順理成章地成為了雙方的「東風」，一系列聯乘Yellow Boot中在不同位置包括鞋身、鞋踭、鞋底、鞋舌內層均注入LV Monogram壓印圖案，更有無綁帶Work Boot款式，亦有整對以LV深啡皮革作設定的作品，鞋舌內更釘有LV金屬標誌，勢成時裝人Wish List之前列。

Louis Vuitton x Timberland（office2143@Instagram）

Louis Vuitton x Timberland（gvraldo@Instagram）

最後，一起重溫Pharrell Williams歷年穿著Timberland Boot的造型：