JJJJound x New Balance新波鞋將開售　黑灰絨面GORE-TEX性能必敗

去年末，網上曾曝光 JJJJound x New Balance 2002R 最新聯乘版本，作為引起迴響的 991 UK 後續新作，成為不少鞋迷心中認為 2024 年必搶的鞋款之一。如今剛過元旦佳節不久，官方也正式宣佈此款將確定於今年發售。



官方宣佈 JJJJound x New Balance 2002R GORE-TEX 最新聯乘鞋款，確定於 2024 年正式登場。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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設計方面延續 JJJJound 獨特的色彩基調，全鞋採用簡潔的黑、灰配色，強化突顯柔軟的透氣網布，以及深具質感的絨面材質，其中，鞋款更加入 GORE-TEX 防水處理和繩系鬆緊扣，以利使用者能在日常搭配延伸更多元的穿搭風格。值得一提的是，此雙亦是 JJJJound 與 New Balance 首雙具有 GORE-TEX 技術的聯名款式，既有品味又有相應的科技詮釋，無疑值得入手。

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據悉，JJJJound x New Balance 2002R GORE-TEX 最新聯乘鞋款，將在近期公開完整發售訊息，感興趣的朋友不妨留意。

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