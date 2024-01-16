艾美獎2023｜《傳媒家族繼承人》成大贏家　超強富人造型應記一功

【艾美獎2023／傳媒家族繼承人／Succession／Kieran Culkin／Sarah Snook】第75屆艾美獎（Emmy Awards）完滿落幕，《傳媒家族繼承人》成大贏家，橫掃六個大獎。此HBO劇集四季以來取得空前大成功，除了劇力萬鈞和一眾演員出色演技外，劇中角色Quite Luxury穿搭營造出真正富人風格，絕對是令到大家煲劇的成功要素。



榮獲艾美獎27項提名的大熱HBO美劇《傳媒家族繼承人》（Succession）橫掃六大獎項成為大贏家，最佳劇情類影集，Kieran Culkin與Sarah Snook分別成為劇情類影集的視帝與視后，以上得獎項目更與上周第81屆金球獎一模一樣，而Matthew MacFadyen亦憑此劇奪得劇情類影集的最佳男配角，另外劇情類影集的最佳導演及編劇也同樣被《傳媒家族繼承人》的Mark Mylod與Jesse Armstrong囊括，為最終季劃上完美句號，雖則如此好成績，但還欠劇組造型師一個交代吧！

於2018年首播的《傳媒家族繼承人》，故事圍繞著傳媒家族勾心鬥角的發展，除了緊湊劇情吸引觀眾之外，角色們身上的造型也成為劇迷持續追看的元素之一，皆因劇組服裝造型師Michelle Matland一改大家以往覺得現實世界中名門貴族必會穿上浮誇衣物的傳統思維，透過看似低調兼恰到好處的服飾來呈現出角色們對於時尚美學的執著，實體化地展示著近年時裝大熱關鍵詞——「Quiet Luxury」。

《傳媒家族繼承人》（Succession）

「Quiet Luxury」是一種綻放魅力的態度多於一種風格，可以是簡約但絕不單調，那種貴麗氛圍由心出發，挑選的昂貴衣物是通過合適的剪裁與物料來營造個人高雅的氣質，而不是標榜著品牌標誌印到衣物上的喧鬧奢華。Michelle Matland這種Quiet Luxury穿衣思維與《傳媒家族繼承人》中也是相當吻合，因為劇中這群人已不需要靠嘩眾取寵的服裝來彰顯自已身份，他們很清晰自己是誰，以及很清楚自己是那個層面的社群，在角色們的世界中，除了金錢，還有血統與地位的考量。

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服裝造型師Michelle Matland這幾季以來都沒有刻意為角色度身訂造戲服，之從不同品牌中購入合乎角色性格的衣物，拉近角色與螢幕前觀眾的關係，展現一種故事真的發生在現實的氛圍，劇中一眾坐擁名利之士均穿上低調素色的衣物，無論西裝、長褸、冷衫，裇衫，甚至腕錶、眼鏡與帽子等小物，都沒有喧賓奪主的感覺，有效地突顯演員們的演技發揮，而Michelle Matland挑選的品牌與單品同樣散發著此氣息，由Hermès、Saint Laurent、Burberry、Alexander McQueen等高端品牌，到潮流色彩的Acne Studios、Needles等等，這種低調為美德的上流社會穿衣態度也為觀眾們提供了一種無形的教育吧。

最後，一起重溫《傳媒家族繼承人》角色的Quiet Luxury造型與單品：