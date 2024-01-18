時裝周｜BOTTER聯乘Reebok足球狂熱　大玩90年代英超利物浦元素

【利物浦/ 時裝周／BOTTER／Reebok／UMBRO／足球】近年adidas SAMBA與Track Suit等復古足球運動單品席捲整個時尚圈，經過差不多兩年多的洗禮，本以為「Blokecore」風潮已到達樽頸位置，但這說法近日巴黎男裝周中卻被推翻了，多個品牌延續著足球狂熱將Blokecore升華，BOTTER化身虛擬足球隊，一系列運動服飾中與已暫停開發足球的Reebok合作。



由Rushemy Botter與Lisi Herrebrugh共同創立的BOTTER，來到2024秋冬季度以「Dark Waters」為主題名稱，一如既往地受加勒比地區豐富文化所啟發，採用60年代意大利概念藝術哲學運動——「貧窮藝術」（Arte Povera）作為理念，刻意使用回收物料化為創作媒介，透過拼貼技藝來呈現作品的模糊或矛盾意義，在這基礎上有一造型清晰可見二人對石油企業所造成的環境破壞發出了明顯的控訴。

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BOTTER本季另一重點項目是繼續讓足球元素升溫，二人與Reebok攜手合作，推出全新色彩的「Energia Bo Két」室內平底足球鞋履，這次更創作復古運動服等單品，亦設計了隊徽細節完滿了整個足球系列，猶如成立了虛擬足球隊的模樣，冷帽與裇衫作品上也看到BOTTER大玩「Carlsberg」（嘉士伯啤酒）字樣，將其改成「Caribbean」（加勒比），配搭著綠色大型運動袋，散發著1999年至2000年Reebok為英超球隊利物浦（Liverpool F.C.）創作的第三作客球衣氣息。

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1999-2000年Reebok為英超球隊利物浦創作的第三作客球衣。（Getty Images）

1999-2000年Reebok為英超球隊利物浦創作的第三作客球衣。（Getty Images）

與此同時，UMBRO的強勢持續，聯乘Slam Jam之餘，近日又在巴黎舉辦展示會，設計出一系列TEE、衞衣、尼龍外套、球衣等單品；UMBRO亦吸引了日本時裝品牌Children Of The Discordance主理人志鎌英明（Hideaki Shikama）的眼球，在2024秋冬作品中，擅長以布材拼接技藝為基礎，透過UMBRO的球衣設計出多款復古尼龍拼貼足球套裝，更仿效著曼聯（Manchester United F.C.）隊徽來二次創作，集時尚與玩味於一身，這季的設計會否引來一眾愛時裝的曼聯迷呢？

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