認識鱒魚為標記新晉日牌Brook　守護地球理念跟Patagonia異曲同工

【Brook／Patagonia／日牌／環保/ 保育】一直以來，不少戶外服飾品牌打着保護大自然的旗號，從研發物料以至如何在製作時減低污染物排放等等也曾嘗試過，但回歸原點，資金才是最現實或是最有成效價值的一環。



來自日本的戶外日常風服飾品牌Brook，規模雖小但責任感大，以「return to the future」為理念，承諾每賣出一件單品也會將10%的銷售額捐贈，用來對應環境破壞和改善水質問題。



如要說全球哪個戶外品牌在對應保護地球一環最不遺餘力的話，非Patagonia莫屬，創辦人Yvon Chouinard一直堅守着「地球是我們唯一的股東」信念，從回收、再利用、修復到減少消費各層面上營運品牌，更於2022年宣布將市值約$30億美元的公司所有股權捐贈給信託基金和非牟利組織，並將公司利潤用於保護自然、應對氣候危機等環保項目之上，身體力行地肩負起更多社會責任，而在執行股份捐贈決策之時，Yvon Chouinard更與一眾股東及員工教育，「我們不能掠奪大自然的資源作為投資者的財富，而是要藉由Patagonia創造的財富保護大自然。」

Patagonia創辦人將市值約$30億美元的公司所有股權捐贈給信託基金和非牟利組織。（Patagonia Hong Kong）

「What 's Next」推崇全方位守護地球未來的理念（Patagonia）

創立於2022年的日牌Brook. Design studio，自稱為一家具社會責任的環境保護組織，而非單單一個服裝品牌，雖然知名度與公司規模沒有Patagonia般國際化，但「大有大做，小有小做」，兩者的理念有着異曲同工之妙，形象同樣地散發戶外風，並利用各種淡水河湖鱒魚（Trout）作為Brook創作元素，設計出如衛衣、運動棉褲、帽子、軟墊與徽章等單品。

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短短兩年時間，就是因為這「return to the future」的舉動，Brook已贏得不少人支持，全因品牌答允顧客當購入一件產品後，將會把10%銷售額捐贈到保護環境機構用作改善破壞大自然問題，也慢慢成為了一個保育社群，為地球環境保護出一分力。