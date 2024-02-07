New Balance美製系列第五季注滿粉色　其中一款有JJJJound影子？

【New Balance／Teddy Santis／球鞋】自New Balanc掂於2022年春夏系列品牌任命Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis成為創意總監，他將擅長的美式時尚造型美學注入百年緩跑鞋老牌的「MADE in USA」系列，叫好又叫座。近日New Balance釋出最新2024春夏系列，作品由頭到腳大玩粉色元素，為NB迷帶來新一年滿滿的朝氣感。



Teddy Santis為New Balance創作「MADE in USA」系列Season 5（New Balance）

作為Teddy Santis與New Balance雙方的第五季合作，他在色彩運用上更加創新大膽，而顏色混搭也有明顯進步，並一口氣設計了13款全新色系作品。

New Balance MADE in USA 2024春夏系列（New Balance）

第一波鞋履系列鐵定於2月8日上架推出，選用上人氣的990v4、990v6、996與998作為軸心揭開序幕，以灰色貫穿四雙經典鞋履，而這次的灰色是有別於以往傳統的「NB灰」，淺灰色呈現出類似大理石般的感覺，結合黑與白作點綴散發著絕不喧鬧的柔和感，在這個初春穿用最適合不過。

一系列990v4、990v6、996與998用上淺灰為主（New Balance）

+ 1

在灰調以外，本次Teddy Santis大玩粉色元素才是「Season 5」的重中之中，當中將993引入了季節性新色，注入品牌罕見的紫色與青草色配合奶油色中底，洋溢街頭時尚感且不失舊紐約味道。此外兩款990v4同樣以嶄新堅果色與北極灰來創作，兩款鞋作均巧妙地採用黑色鞋底處理，搭載登山鞋帶，驟眼一看確實帶有JJJJound聯名的視覺效果，如配合現今火熱的機能造型穿搭，相信是完美無瑕之選。

在其他鞋履單品中，同樣以Pastel色為主調，包括海鹽色993、草綠990v4與粉紅色990v6，另外除了鞋款外Teddy Santis亦為「Season 5」製作服飾作品，設計出分別注入粉藍、粉黃與卡其三色的運動衛衣套裝，當一整套穿用時外加一件長褸，頓時呈現Aimé Leon Dore的紐約休閑氣息。