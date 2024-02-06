BV綠Air Jordan 1 Low MM將開賣！編織細節、鍍金Logo秒增奢華感

撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：

經過網上消息的連番轟炸，目前能猜想今年 Jordan Brand 將繼續側重復刻或重塑經典款式，比如 Air Jordan 1「Black Toe Reimagined」、Air Jordan 11「Bred Velvet」兩款基於原作的再詮釋，以及 Trophy Room x Air Jordan 1 Low OG 等聯名鞋款，通過換皮提升日常搭配的靈活性，皆能分別看出一絲的走向脈絡。

但以上人氣單品陣列似乎並不足夠，日前官方又推出一款近似「Bottega Veneta」品牌色調的 Air Jordan 1 Low MM（Method of Make）全新鞋款。

一款具有奢侈品設計特質的 Air Jordan 1 Low MM 即將上架

+4

綜觀其新作基調，整體鞋貌頗有奢侈品包款的設計特質，也就是近兩年成為搭配風潮的　Bottega Veneta 綠色調（BV 綠）；而鞋面皮革紋理輔以編織的細節，亦增添一抹似於 Jacquemus 精緻的手工氣息，值得留意的是，鞋身各處相得益彰的 Swoosh、Air Jordan/Wings 鑿刻鍍金的金屬徽標，也是令其晉升奢華風範絕妙點綴。

同場加映：Travis Scott x AJ1 OG Low全新波鞋曝光　傳發售20萬對春季上市（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+4

此款 Air Jordan 1 Low MM，將在今年 4 月登陸 Jordan Brand 指定零售店鋪、Nike 官網上架，售價為 $135 美元（折合約HK$ 1056）。

美國波鞋AUTRY紅爆K-pop　Rosé、LE SSERAFIM、太妍同款球鞋一覽美斯 x adidas Samba 最新聯名波鞋　阿根廷紫白相間配色襯托傳奇2024 Air Jordan復刻波鞋6大推薦　Fear、Bred Velvet人氣回歸！領帶狂潮殺回來了？古板的領呔又登上各大時裝騷　由中產走進人群New Balance 990v6新波鞋將登場　美版Triple Black細節超加分！

延伸閱讀：

搭載神秘 “Dynamic Air” 科技！全新 Nike Air Max 鞋款將於 Air Max Day 重磅登場

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

Jordan Brand
經典復刻
新款波鞋
Nike
波鞋
Nike
球鞋
鞋履
運動鞋
美妝穿搭
時尚配搭
運動時尚
消費時尚
COOL潮流生活網
籃鞋癡
時尚