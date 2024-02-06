BV綠Air Jordan 1 Low MM將開賣！編織細節、鍍金Logo秒增奢華感

經過網上消息的連番轟炸，目前能猜想今年 Jordan Brand 將繼續側重復刻或重塑經典款式，比如 Air Jordan 1「Black Toe Reimagined」、Air Jordan 11「Bred Velvet」兩款基於原作的再詮釋，以及 Trophy Room x Air Jordan 1 Low OG 等聯名鞋款，通過換皮提升日常搭配的靈活性，皆能分別看出一絲的走向脈絡。



但以上人氣單品陣列似乎並不足夠，日前官方又推出一款近似「Bottega Veneta」品牌色調的 Air Jordan 1 Low MM（Method of Make）全新鞋款。

一款具有奢侈品設計特質的 Air Jordan 1 Low MM 即將上架

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綜觀其新作基調，整體鞋貌頗有奢侈品包款的設計特質，也就是近兩年成為搭配風潮的 Bottega Veneta 綠色調（BV 綠）；而鞋面皮革紋理輔以編織的細節，亦增添一抹似於 Jacquemus 精緻的手工氣息，值得留意的是，鞋身各處相得益彰的 Swoosh、Air Jordan/Wings 鑿刻鍍金的金屬徽標，也是令其晉升奢華風範絕妙點綴。

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此款 Air Jordan 1 Low MM，將在今年 4 月登陸 Jordan Brand 指定零售店鋪、Nike 官網上架，售價為 $135 美元（折合約HK$ 1056）。

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