2024格林美丨Travis Scott親身認證JUMPMAN JACK　官網上架即完賣

【2024格林美／Grammy Awards／Travis Scott／Jumpman Jack/ Nike/ Jordan Brand】第66屆格林美頒獎禮（The 66th Annual Grammy Awards）於2月4日在美國洛杉磯舉行，除各項得獎者成為新聞焦點外，潮流界最具矚目性的當然是Travis Scott炸裂舞台的演出，並在表演現場親自着用全新聯名鞋作「JUMPMAN JACK TR」。



環觀近年Nike的風頭好像已經被adidas搶了過來，但每當Travis Scott的聯乘出現必定會在球鞋界引起熱話，在年初已推出靈感來自高中母校「Elkins High Knights」的Air Jordan 1 OG Low後，近日再度釋出諜照經已流出多時的「JUMPMAN JACK TR」鞋款，Travis Scott更於第66屆格林美頒獎禮表現環節時親自着用。

其實這雙以Air Trainer 1為設計藍本的「JUMPMAN JACK TR」在網絡上流傳已久，早在上年經已偷偷地以「擳牙膏」形式流出各樣品及配色，但Travis Scott與Jordan Brand從未有官方宣布過任何消息，直至2月4日舉行的格林美頒獎禮，Travis Scott已親自認證了此聯乘的最終版本，但正當大家還在螢幕前觀賞表演之際，Cactus Jack的Instagram帳號便上載了「JUMPMAN JACK - DO IT ALL.」的宣傳短片與海報，更在帖文中表明鞋履已可於shop.travisscott.com上購買。

「JUMPMAN JACK - DO IT ALL.」宣傳海報（cactusjack@IG）

當一眾鞋迷得悉新聞後立即瀏覽官網，但網站已迅速宣布「JUMPMAN JACK TR」呈現Sold Out狀態，令不少鞋迷在懷疑為何「未開始已經結束」，甚至對推出數量以及究竟有沒有真的公開發售等問題存有猜疑，Cactus Jack的IG亦有不少留言指出「鞋履在46秒便售罄」，又稱「在這個帖文發佈之前鞋作已經售罄」等等，暫時還未知道雙方會否補貨或是再有機會發售，但各位喜歡「倒勾」的鞋迷是否又要延續「食炒」傳統呢。

網站迅速宣布「JUMPMAN JACK TR」呈現Sold Out狀態（Cactus Jack官網截圖）

一向Travis Scott與Nike或是Joradan Brand的聯名鞋作在二手市場上都是有價有市，早期作品例如「Nike SB Dunk Low Travis Scott (Special Box)」、「Nike Air Force 1 Low Travis Scott (AF100)」及「Jordan 1 Retro High OG SP Travis Scott Mocha」更炒至近萬元，然而這次「偷偷完賣」會否讓此罕有的聯名作品再度將轉售價高峰呢？那便拭目以待吧！