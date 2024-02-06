Loewe向藝術家借鏡改造Squeeze Bag　女裝IT Bag變藝術功能男裝款

【Loewe/ 手袋】Loewe創意總監Jonathan Anderson一次喜歡挑戰，他早前再次超越自己，以美國當代藝術家Richard Hawkins的代表性創作為靈感，「改造」早於Fall/Winter 2020亮相的Loewe Squeeze Bag，為手袋帶來不一樣的個性。



Loewe男裝版Squeeze Bag早前成為巴黎男裝周焦點設計（Getty Images）

Loewe出名的手袋實在太多，Squeeze Bag未必是人氣最強的款式，但在SS24男裝以全新面目亮相的Squeeze Bag，卻讓人耳目一新。

Squeeze Bag本是女裝袋款（Loewe）

在SS24男裝亮相的Squeeze Bag，仍然貫徹手袋本來的水桶狀輪廓及抽繩封口設計，但卻不再以純色皮革出售高檔感覺，反倒從藝術家Richard Hawkins經典的拼貼手法中汲取靈感，把TMZ 新聞網站、《Us Weekly》《People Magazine》、狗仔隊追蹤名人的照片以及名人文化等組成「陳述現實」的拼貼畫並製成費爾島針織布料，再用此布料製成Squeeze Bag，繽紛用色引人注目。除此之外，亦試以牛仔布為用料，令手袋的感覺更粗獷有格。

Richard Hawkins藝術作品以拼貼手法見稱（Art Basel）

不但用料方面別出心裁，Jonathan Anderson亦特別在SS24男裝騷中，把原本為女裝手袋的Squeeze Bag放大，使其更符合男性的身形。有趣的是，只是單單的把手袋放大，男模特兒拎著不單毫無遺和感，更是型格十足。Jonathan Anderson曾說過性別在他眼中如浮雲，今季他透過Squeeze Bag，再一次印證他的理念，亦再一次顯示出他在拼貼的功力。

Loewe Squeeze Bag轉為男裝袋款後，藝術性與實用度皆提升。（Getty Images）