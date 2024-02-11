Hip Hop女王JESSI 5大精品手袋收藏！LV、Fendi、Prada全是經典款

南韓超人氣歌手 JESSI 日前受邀登台中跨年演唱會，帶來性感火辣的演出，不只將現場氣氛炒至最高點，也在網路上掀起轟動，可見 JESSI 魅力有多驚人。



事實上，JESSI 不只演藝能力出眾，如果有追蹤她 IG 的讀者就會發現，其實她的穿搭也相當有看頭， 不僅是個不折不扣的女鞋頭，還是「愛包成痴」的精品包收藏大戶，一字排開都是一線大牌，今次我們也為大家整理了一些 JESSI 收藏的包款，提供給大家參考。

JESSI 5款精品包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Louis Vuitton Alma BB

JESSI 身旁的包款相信大家都不陌生，正是 Louis Vuitton 的經典 Alma BB 手袋，其靈感源自 1934 年的 Art Deco 風格搭配品牌經典 Monogram 帆布製作，仔細看細節的部分還有金色掛鎖及鑰匙、皮革鑰匙套和 Toron 手柄點綴，呈現經典優雅的樣貌。此外，包款還附有可拆卸式的背帶，可以讓消費者隨著自己的喜好任意搭配。

2. JIMMY CHOO Mini Paris 金屬鱷魚壓紋斜背包

除了大容量的包款外，JESSI 亦有不少小包收藏 ，其中包括這款 JIMMY CHOO 推出的 Mini Paris 斜背包，採用金屬色系搭配鱷魚壓紋，以及類似馬釘的扣環點綴，讓包款看起來格外貴氣，再加上金屬扣環增添華麗的氣息。精緻小巧的體積配上亮眼的設計，非常適合跑趴的時候著用。

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3. Fendi Midi Baguette Chain

Fendi 的經典包款 Baguette 相信大家都不陌生，不過這次 JESSI 身上背的 Baguette 有一點不一樣，外觀的 FF Logo 利用特殊的手法變成立體的花紋，不只視覺上更有層次感，凸起的表面都能呈現不同的觸感，重要的是包款大小適中，色彩搭配也相當多元，不論是任何場合都能完美呼應。

4. Prada Re-Nylon mini backpack

這次 JESSI 搭配的是 Prada Re-Nylon 系列的迷你後背包，與我們一般常見的後背包有些許不同，因為品牌有搭配可拆卸式的肩帶，所以可以隨著消費者喜好調整搭配方式，加上其體積也適中，因此不論什麼場合、風格的造型都百搭。

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5. Gucci GG MARMONT 系列中號絎縫肩背包

又是一款經典包，Gucci GG Marmont 系列相信大家都不陌生，以柔軟的皮革製成，再加上波浪絎縫以及雙 G 金屬配件點綴，呈現復古高雅的風格。值得留意的是包款本身採用可滑動鏈條肩帶，所以可以變化出多種不同背法，百搭又時髦。

以上就是我們為大家整理 JESSI 收藏的精品包，不難發現其實她收藏的包款大多都是一般人不敢嘗試的鮮豔配色包款，雖然乍看之下很難搭配，但真的背上身後會有意想不到的效果；這次介紹的包款只是 JESSI 眾多收藏的冰山一角，如果有興趣的也可至 JESSI 的 IG 了解一下。

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