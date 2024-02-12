日牌SEDAN重塑Patagonia經典信差袋　外型設計跟足從細節中找不同

【SEDAN ALL-PURPOSE／Patagonia／Messenger Bag／信差袋】Patagonia的經典性毋庸置疑，日牌不時向其設計取經致敬，由服裝到包袋全不放過，最近新興品牌SEDAN ALL-PURPOSE推出一款Messenger Bag（信差袋/ 郵差包），第一眼已令人聯想起Patagonia舊設計。



回看千禧年代，當時是Fixed Gear單車文化盛世，Messenger Bag成為街頭最具代表性的單品之一，最近戶外風日牌SEDAN ALL-PURPOSE便以這款沉睡已久的袋款作創作軸心推出全部單品Overdyed Nylon Messenger Bag，這次會否令信差袋重回時尚行列呢？

誕生於2021年的SEDAN ALL-PURPOSE，起初只是簡單地推出戶外風的日常服飾，除了衛衣、運動棉褲、登山外套外，還有一系列杯子、帽子與指南針溫度計等掛飾小物，打着宗旨「毫不費力地融入日常生活」為大前提，設計以機能舒適為重心，配備懷舊情懷呈現90年代經典美式風格，而稱為「ALL-PURPOSE」則意味著「多用途以及適合所有人」，藉此希望任何人在任何時間都可穿著SEDAN設計。

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短短三年間的創作與營運，SEDAN ALL-PURPOSE經已先後分別跟知名網上潮流媒體eye_C與百年運動品牌UMBRO合作推出聯乘系列，其人氣度絕不像一個新晉單位。最近SEDAN ALL-PURPOSE發佈全新2024春夏造型錄，當中發現推出了一款近年在潮流界被淡忘的Messenger Bag。

eye_C x SEDAN ALL-PURPOSE：

UMBRO® × SEDAN ALL-PURPOSE：

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如要追溯Messenger Bag的出現，定要知道與Fixed Gear的關係，早在70年代信差為了提升送件效率，他們會揹着一個緊貼背部的大型信差袋並騎踏速度相當高的Fixed Gear，穿梭於紐約大街小巷之中，從而閃避擠塞的街道，漸漸亦成為了紐約郵差文化並傳到日本成為潮流興趣，所以如喜愛Fixed Gear單車的話，Messenger Bag在造型中是絕對不能或缺的一環，兩者已是劃上等號的共同體。

SEDAN ALL-PURPOSE 24SS Overdyed Nylon Messenger Bag：

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多年來受美國文化影響，日本在2000年代冒起了一股Fixed Gear單車熱潮，而SEDAN ALL-PURPOSE設計團隊也同樣地成長於Fixed Gear最興盛的年代，就在本季品牌希望重塑兒時回憶，自家推出名為Overdyed Nylon Messenger Bag的信差袋，整個設計藍本完美將Patagonia經典的Messenger Bag一刀不剪地復刻，除了保留前方袋蓋的3M反光細節，兩側的水壺裝袋同樣展現，實用的尺寸與容量也跟足Patagonia的加大版袋款，又有三點固定帶，兩者最大分別則的是素材上SEDAN運用染色尼龍牛津布製作，更具懷舊氣息，也較時尚。

Patagonia Messenger Bag：