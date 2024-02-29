經典阿甘波鞋回歸！Nike Cortez「Forrest Gump」 將於今夏開賣！

1972 年，Nike 發佈 Nike Cortez 為運動跑鞋寫下全新的里程碑，同時也是 Nike 第一雙田徑跑鞋。Nike Cortez 至今已誕生超過 50 個年頭，經過時間的淬煉下，Nike Cortez 早已不僅是跑鞋，更是橫跨音樂、電影、服飾等潮流文化的重要產物，包含冠希主理的 CLOT、嘻哈歌手 Kendrick Lamar 都曾與其合作，如今這雙經典型號將再次回歸。



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即將於今年夏季回歸的 Nike Cortez 「Forrest Gump」，過去曾於 2022 年以 50 週年名義發行，不僅僅只是以電影《阿甘正傳》命名該型號，Nike Cortez 「Forrest Gump」 保有 Cortez 的經典造型，白色皮革鞋身以標誌性的 Swoosh 以及藍色條紋進行點綴，尤其鞋頭的銀色 Nike 扣環，則象徵 Nike Cortez 彰顯不凡的傳奇歷程。

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據悉，Nike Cortez 「Forrest Gump」 將於 5 月 1 日在指定 Nike Sportswear 零售商以及 Nike.com 線上販售，售價為 110 美元，有興趣的讀者朋友不妨留意官網最新消息。

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