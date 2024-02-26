KENZO x ASICS聯名球鞋超吸睛！3款設計各展不同風格讓人選擇障礙

自 2021 年 KENZO 宣布由 Nigo 接任品牌創意總監後，KENZO 的單品不僅與 Human Made 品牌精神巧妙結合，也讓品牌過往只有虎頭的刻板印象徹底改變。如今 KENZO 即將和 ASICS 合作的聯名鞋款也被視為 2024 年備受矚目的重要聯名之一。



稍早曝光的 KENZO x ASICS GEL-Kayano 20 聯名鞋款在 ASICS 官方釋出照片後，此一消息便鋪天蓋地傳遍球鞋圈，作為雙方首次聯名就以鞋款的方式進行，不僅選以人氣鞋款 GEL-Kayano 20 為基底，更推出 3 雙別局特色的款式！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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特色動物紋

以藍、黑、綠和橙 4 種色調進行混合，並作為鞋面基底，人造斑馬毛皮的結合也帶出不凡質感。

童趣繽紛感

紅、藍、綠與黃等多種色調巧妙分割的鞋面展現繽紛氣息，塑膠面料的使用更為鞋款增添童趣感。

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低調不失細節

由灰、黑、白和金色組成的鞋面能展現平凡卻又不失細節之美，搭配上人造斑馬毛皮的使用，完整體現內斂奢華的質感。

三雙鞋款除了皆印有 KENZO 字樣，也配置 ASICS 的招牌 Gel 緩震中底與橡膠大底。據悉，KENZO x ASICS GEL-Kayano 20 聯名鞋款已於 1 月 26 登陸品牌官網與指定零售店舖。

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