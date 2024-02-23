CLOT x adidas Superstar聯名運動鞋　街頭結合紳士優雅23日開賣

NBA 洛杉磯湖人隊在美國時間 2/8 於主場為已逝傳奇球星「黑曼巴」高比拜仁（Kobe Bryant）舉行雕像揭幕儀式，陳冠希與妻子秦舒培也出現在「Kobe 之夜」觀眾席上觀戰，兩人腳上的 CLOT x adidas Superstar 「Cloud White」 再次吸引潮流人的關注。



冠希哥上腳預熱！CLOT x adidas Superstar

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去年冠希哥領著成軍 20 週年的 CLOT 重新回歸 adidas Originals，並推出首款合作新品 CLOT x NEIGHBORHOOD x adidas Superstar 獲得了巨大的成功。而近日陳冠希頻繁上腳的 CLOT x adidas Superstar，再次將經典街頭潮流與時尚優雅風格完美結合。

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保留了 adidas Superstar 貝殼鞋頭的經典元素，並將連接白色皮革鞋面的棕褐色中底則為經典輪廓帶來優雅紳士的新鮮感，而奶油色鋸齒狀橡膠外底則確保風格和抓地力。值得一提的，鞋身側面的黑色三條紋、聯名鞋舌標簽、鞋跟標簽等細節，熟悉中又帶著與眾不同，碰撞出煥然一新的感覺。

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據悉，CLOT x adidas Superstar 即將於 2 月 23 日發售，2024 金龍年第一雙聯名鞋留給冠希哥沒問題吧！

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