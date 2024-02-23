CLOT x adidas Superstar聯名運動鞋 街頭結合紳士優雅23日開賣
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
NBA 洛杉磯湖人隊在美國時間 2/8 於主場為已逝傳奇球星「黑曼巴」高比拜仁（Kobe Bryant）舉行雕像揭幕儀式，陳冠希與妻子秦舒培也出現在「Kobe 之夜」觀眾席上觀戰，兩人腳上的 CLOT x adidas Superstar 「Cloud White」 再次吸引潮流人的關注。
冠希哥上腳預熱！CLOT x adidas Superstar
+8
去年冠希哥領著成軍 20 週年的 CLOT 重新回歸 adidas Originals，並推出首款合作新品 CLOT x NEIGHBORHOOD x adidas Superstar 獲得了巨大的成功。而近日陳冠希頻繁上腳的 CLOT x adidas Superstar，再次將經典街頭潮流與時尚優雅風格完美結合。
同場加映：CLOT x TOMMY HILFIGER推農歷龍年服飾 美式學院風結合中華文化（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+23
保留了 adidas Superstar 貝殼鞋頭的經典元素，並將連接白色皮革鞋面的棕褐色中底則為經典輪廓帶來優雅紳士的新鮮感，而奶油色鋸齒狀橡膠外底則確保風格和抓地力。值得一提的，鞋身側面的黑色三條紋、聯名鞋舌標簽、鞋跟標簽等細節，熟悉中又帶著與眾不同，碰撞出煥然一新的感覺。
同場加映：CLOT x ROOTS龍年系列服飾登場 寓意新一年Stay Lucky幸運常伴！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
據悉，CLOT x adidas Superstar 即將於 2 月 23 日發售，2024 金龍年第一雙聯名鞋留給冠希哥沒問題吧！
CLOT x NEIGHBORHOOD全新聯乘登場 龍圖騰、哥特式字體中西合璧CLOT創立20週年與Air Jordan 5推聯乘波鞋 翡翠白絲綢限量250對CONVERSE DE LUXE幾何厚底帆布鞋 龍年星運主題球鞋服飾閃耀登場Hip Hop女王JESSI 5大精品手袋收藏！LV、Fendi、Prada全是經典款Air Jordan 1終於推出高筒「Denim」男裝波鞋！夏季開賣售180美金BV綠Air Jordan 1 Low MM將開賣！編織細節、鍍金Logo秒增奢華感
延伸閱讀：
這造型女生還不發瘋？Miu Miu x New Balance 530 新配色曝光！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】