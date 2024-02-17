Air Jordan 1終於推出高筒「Denim」男裝波鞋！夏季開賣售180美金

Jordan Brand 曾於 2022 年推出 Air Jordan 1 High OG「Denim」，儘管經典的 1 代搭配上水洗丹寧布料，充滿復古氛圍，只可惜當時僅推出女生尺碼，讓不少男性感到可惜。不過別擔心，根據國外爆料消息，Jordan Brand 將於今年再次推出 Air Jordan 1 High OG「Denim」，並且是男性尺碼！



2022年 Air Jordan 1 High OG「Denim」

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根據國外球鞋爆料帳號 Sharkicks 的消息，這次的 Air Jordan 1 High OG「Denim」 除了同樣採以丹寧布料製作外，別於 2022 年的款式，這回在鞋身上完全使用丹寧布料製作，更藉由深淺色的布料組合，打造出丹寧染色的呈現，搭配上棕色的橡膠大底，整體傳遞出內斂質感的造型！

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Air Jordan 1 High OG「Denim」 預計在 2024 年夏季推出，售價為 180 美元（折合約HK$ 1410）。

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