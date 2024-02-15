CONVERSE DE LUXE幾何厚底帆布鞋　龍年星運主題球鞋服飾閃耀登場

CONVERSE全新發佈2024春季DE LUXE幾何厚底系列，包含DE LUXE SQUARED 幾何CHUCK 70、DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋和DE LUXE HEEL復古粗跟鞋三款鞋型，以CONVERSE經典基因為藍本，創新顛覆設計。 本系列將前衛美學與舒適輕盈的穿著感融為一體，專為那些擁有大膽自我風格的人而打造。 登上幾何厚底，打破方圓，超越邊界，展現獨具一格的自己。



DE LUXE SQUARED幾何Chuck 70挑戰運動街頭與時尚穿搭的界限，將幾何圖案和厚底設計大膽融入經典Chuck 70，呈現獨具突破性的方形鞋款。 帆布與仿皮面質感相融，不規則的方形中底與鞋面上的八角形logo飾片相得益彰，結合挺拔的線條造型，充分展現前衛個性。

2024春季CONVERSE DE LUXE幾何厚底系列運動鞋一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋大膽融合了斜方頭設計和坡跟，突顯出強烈的氣場，呈現風格進階的個性表達。 獨特的坡跟和厚底帶來舒適輕盈的腳感和平穩的落地感，輕穩開場，大膽展示個性主張。DE LUXE HEEL復古粗跟鞋則將經典Chuck Taylor設計元素與個性鮮明的復古粗高跟相融合，使經典鞋型煥發全新華麗面貌，為搭配提供全新的時尚思路。 穩固的粗跟和鞋底，搭配經典Chuck 70的鞋面，造型高調獨特，令人眼前一亮。CONVERSE DE LUXE幾何厚底系列鞋款建議零售價約港幣699 ~ 799元。

同場加映：CLOT x TOMMY HILFIGER推農歷龍年服飾 美式學院風結合中華文化（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

為了迎接農曆龍年，CONVERSE從傳統文化中提取靈感，巧妙融合龍鱗、龍紋等傳統等元素，並融入全新鞋服設計之中，推出了龍年星運主題系列鞋款及服飾，在彰顯傳統與創新的同時， 讓穿搭造型更顯靈動。 助力年輕人龍年煥新，以閃耀街頭造型開啟新年新篇章。

該系列包含多雙在經典鞋型基礎上煥新的龍年配色運動鞋：龍年星運One Star Pro和龍年星運悠遊All Star以米色鞋面搭配新年紅品牌標識，搭配新年特別設計龍鱗樣式鞋帶，並配以金屬龍頭裝飾精巧點綴；星運龍須Chuck 70以紅色系帶環繞鞋身，如同龍須飛舞，寓意星運時刻環繞；星運龍紋拼接Chuck 70通體呈現新年紅，鞋面多種龍紋、龍鱗印花以幾何形狀拼接，增添一分造型感 ； 星運龍影印花Chuck Taylor All Star則以黑白色龍形印花鞋面搭配紅色內襯，龍影豐富細節裝飾新年氛圍。

同場加映：BV綠Air Jordan 1 Low MM將開賣！編織細節、鍍金Logo秒增奢華感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

同時，CONVERSE龍年星運系列也推出多款服飾，解鎖更多龍年「星」造型。 男款棕色落肩外套凸顯復古街頭風潮，驁龍追星刺繡圖案拼貼點綴星運，搭配可拆卸羊毛絨領，兼顧保暖的同時更可自由切換風格。 女款白色龍鱗肌理人造毛皮帶來舒適溫暖穿著體驗，以龍爪牛角扣和龍鱗感圖案織帶搭配點綴，混搭衛衣、長裙綻現年輕活力。 系列服飾還包括多款休閒外套、衛衣、襯衫、長褲等單品，為龍年新春造型提供多樣混搭選擇。CONVERSE龍年星運系列鞋服配飾建議零售價約港幣 119 ~ 1,099元，產品已於1月2日起全系列於Converse專賣店及指定店點限量發售。

延伸閱讀：

名人曬鞋｜美麗日記超多屌鞋現身！「美麗本人」最貴球鞋收藏分享，最想入手「這雙」聯名神鞋！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】