Nike Air Force 1 龍年限定波鞋「囍」　身價非凡僅限內地發售！

隨著農曆新年即將到來，而為了迎接 CNY 龍年，各家品牌也陸續推出充滿象徵吉祥元素的節日鞋款。除了之前釋出的 2024 CNY 龍騰系列以外，Nike 最近再出一款限定版的 Air Force 1 Low CNY，採用奢華的金色刺繡，繡有精美的龍紋以及花卉圖案，左腳為龍；右鞋為鳳，呼應出新年的和諧意象。



Nike Air Force 1 Low CNY 「Year of the Dragon」 回歸

生肖以 12 年作為一次循環，早在上一次龍年 2012 年，Nike 也有推出一款高級版的 Air Force 1 Low CNY 「Year of the Dragon」。不同於這次的白金配色，上回雖然是較為低調沈穩的黑魂，但上頭不論是鞋舌的刺繡細節或是鞋身上的精細圖騰，依然以絕佳的手法呈現，代表「龍」在中華文化中高高在上的不凡地位。

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Nike Air Force 1 Low CNY 「Year of the Dragon」 2024 登場

有鑒於這次新年期間剛好包含了 2/14 情人節，因此這次 Nike Air Force 1 Low CNY 「Year of the Dragon」 2024 都圍繞著「雙重喜氣」的概念，也因此用 左腳為龍；右鞋為鳳的設計，勾勒出「龍鳳呈祥」 的富貴吉祥徵兆。

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Nike Air Force 1 Low CNY 「Year of the Dragon」 2024 以奢華的金色絲線縫製出宛如藝術品般的龍形圖騰，將質感直接拉滿，搭配焦糖色中底，不論顏值亦或是整體細節相當滿載，完全對得起它 $365 美元的身價。鞋舌部分在金色縫線的 Nike Air 字樣外頭，輔以皮標點綴，後跟同樣繡上兩個喜，象徵「囍」概念。

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Nike Air Force 1 Low CNY 「Year of the Dragon」 已於 2024 年 2 月 14 日在內地SNKRS正式發布，售價為 ￥2,599 人民幣（折合約港幣 2,860），絕對值得鞋迷們入手收藏。

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