或成俄羅斯心腹大患　塔吉克緣何成為中亞極端主義溫床？

俄羅斯首都莫斯科市郊音樂廳22日遭遇近年最嚴重恐襲，導致最少139人死亡、182人受傷。日前，4名被捕人士現身法庭，全部人選擇認罪，當地媒體指他們均為中亞國家塔吉克（Tajikistan）公民。



據聯合國最近的情報顯示，ISIS在過去一年成功從塔吉克老牌極端伊斯蘭組織Jamaat Ansarullah及中亞的其他組織招募了主要武裝分子。究竟這個中亞國家為何會成為恐佈主義的招攬對象？



塔吉克是個多山的內陸國家，人口逾910萬，處於烏茲別克、阿富汗和中國之間，是中亞國家之中國土面積最小，也是前蘇聯加盟共和國中最貧窮的國家。該國以腐敗和政治壓迫著稱，過去30年以來一直在總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）的鐵腕統治下苟延殘喘。

20世紀90年代，在蘇聯解體之際，塔吉克宣布自己為獨立的主權國家。獨立後不久便進行了一場為期5年的內戰，直至1997年結束。這場內戰起因複雜，包括了前蘇聯領導人戈巴契夫政治體制改革的後果、獨立後國家發展道路之爭、伊斯蘭教與世俗化之爭、地方利益集團矛盾等。

塔吉克是中亞國家之中國土面積最小，也是前蘇聯加盟共和國中最貧窮的國家。(Getty)

內戰導致逾6萬人喪生、100多萬人淪為難民，部份人至今仍無法返回自己的家園，還有許多知識分子和技術人員離開了該國。內戰還對塔吉克的經濟造成了嚴重的破壞，蘇聯時期遺留下來的基礎設施毀於一旦，使得人民生活水平大幅下降。即使是內戰結束後，該國幾乎仍處於無政府的狀態，政府在部份地方缺乏控制力，使得當地社會秩序混亂，各類社會問題突出。

雖然塔吉克國內絕大多數是穆斯林，惟當地與伊斯蘭教有關的緊張局勢卻並不罕見。在內戰結束後，拉赫蒙採取措施大幅限制宗教自由。自2013年起，塔吉克又禁止18歲以下人士公開從事宗教活動，並限制公民前往清真寺。有分析認為，這些宗教的限制，使得部份當地人近年轉向地下和極端的穆斯林宗教派別。2015年左右，政府亦繼續防範穆斯林激進化，包括由警方進行「反激進化運動」，把數以萬計男子強行帶返警署或理髮店剃鬚。

塔吉克位置圖：

最窮中亞國 經濟嚴重依賴外勞

作為蘇聯解體後唯一發生內戰的中亞國家，塔吉克因而也是區內最貧窮、起步最慢的國度，深受失業問題所困擾。該國雖擁有大量礦產資源，但由於缺乏外國投資和地質資料貧乏等因素，該行業發展緩慢。

據世界銀行的數據，塔吉克由2000年至2017年間的貧窮人口比率，由83%大幅下降至29.5%，但在2022年的人均國民生產總值仍落後一眾中亞國家，只有795美元，與哈薩克更相差13倍之多。

塔吉克經濟依賴外勞，惟俄烏戰事後使得部份人失去了工作。(Getty)

從當地經濟而言，塔吉克不像哈薩克、土庫曼般擁有先天的化石資源優勢，也不如烏茲別克擁有沃地發展農業；該國產業以農業和畜牧業為主，近年旅遊業有所發展，其經濟目前十分依賴離鄉赴外工作的外勞，是塔吉克的經濟命脈。

世界銀行保守估計國內超過一半勞動人口赴海外工作，是全球最依賴外匯的經濟體之一，據歐亞產經新聞網 bne IntelliNews 的資料，該國外匯收入佔其國內生產總值（GDP）約 40%。塔吉克絕大部分外勞的目的地都是俄羅斯。在新冠疫情前，在俄羅斯境內工作的塔吉克人達到了80萬，是繼烏茲別克之後在俄的第二大外勞社群。

不過，過份依賴外匯收入，使得塔吉克國內產業缺少了發展動力，失去了不少就業機會。該國普遍工業發展落後，十分依靠進口貨品，但金、銀、鋁、鈾等礦產是該國少數出口到外國的貨品之一，是當地另一主要經濟產業。

塔吉克近年與中國關係不錯，圖為拉赫蒙2013年在北京與中國國家主席習近平會面。(Getty)

近年在中國「一帶一路」倡議下，塔吉克從過去很大程度上依賴國際機構如世界銀行，國際貨幣基金組織及歐洲復興開發銀行的貸款及援助，轉移向中國貸款的外債比例有所急升，中國在該國的影響力也有所提升。惟在俄烏戰事開始後不久，不少在俄羅斯打工的塔吉克外勞失去工作，回到國內又找不到原本的高薪工作，令部份家庭陷入經濟困境。

利誘中亞外勞上烏克蘭戰線

據估計，現時居住在俄羅斯的塔吉克人遠遠超過300萬，約佔塔吉克總人口的三分之一。他們大多數都在建築業、農業、清潔等領域，從事臨時和低薪的工作。這與俄烏戰事導致勞動人口減少有關，使得該國越來越依賴外國工人來滿足勞動力需求。

然而，俄羅斯人對中亞和高加索地區本地人的態度普遍是消極的，「因他們帶來毒品和罪案」。在當地，非斯拉夫人受到系統性歧視，自2022年以來，這些外勞被利誘徵召入伍並送往烏克蘭前線充當炮灰的比例十分之高。

塔吉克艱苦的現況，與俄羅斯和蘇聯的歷史脫離不了關係。(Getty)

讓俄羅斯忌憚的是，塔吉克人今天的困境多少與他們相關。回顧歷史，塔吉克人作為說波斯語的古代索格底人後裔，多個世紀以來一直是中亞地區的文化精英。這個情況直至俄國革命爆發才結束，布爾什維克視這個中亞伊斯蘭文明最重要的傳播者為過時遺產的代表，而社會主義的目標就是要克服這些過時遺產。

是故，蘇聯成立之初曾對中亞進行了大規模的社會和政治重組，塔吉克人幾乎被排除在外，他們歷史上的大部分領土，包括傳說中的撒馬爾罕和布哈拉城市，均被割讓給烏茲別克人。直到1929年，塔吉克人才有了自己的共和國，但共和國主要由邊緣山區組成，沒有任何大城市中心。因此，塔吉克蘇維埃社會主義共和國在整個20世紀是前蘇聯最貧困和最不發達的地區。

在今天的塔吉克，即使是受過大學教育的人也幾乎不可能掙到能讓他們過上正常家庭生活的薪金。他們被制度剝奪了權力，受到了羞辱，很容易成為激進的伊斯蘭傳教士的獵物，認為這些傳教士給了他們一種價值感和使命感。

塔吉克或成為區內計時炸彈？圖為首都杜尚別。(網上圖片)

據報導，其中一位莫斯科襲擊事件中的嫌疑人向俄羅斯審訊人員供稱，有人承諾給他50萬俄羅斯盧布（約4.22萬港元）的現金獎勵，讓他實施暴行。從上述的種種多少可以了解，為什麼會有塔吉克人可能會為不多的金錢而犯案。而俄羅斯試圖以某種方式將襲擊事件與烏克蘭聯繫起來，難免被人看作是一種拙劣的轉移視線的做法，使人無法看到俄羅斯與中亞關係的後果。

塔吉克科學院現代進程和預測研究中心研究員Hafiz Boboerov說：「外勞是脆弱的，像ISIS這樣的組織利用他們的處境，吸引中亞年輕人加入其隊伍。」他表示，社會經濟需求迫使這些人加入極端組織，許多可以接觸互聯網、社交網絡的年輕人尤其脆弱。

隨着新冠疫情的爆發，加上俄烏戰事持續，塔吉克不論是在經濟、政治、安全方面皆存在不少隱憂，或恐成為地區內的「計時炸彈」。