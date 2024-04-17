沙特首辦電競世界盃　豪擲4.69億港元總獎金號稱「改變人生」

沙特阿拉伯近年在體育方面以金元政策大張旗鼓，繼大手投資網球、足球、拳擊、高爾夫球等項目，今年將主辦首屆「電競世界盃（E-Sports World Cup）」，日前公布獎金彩池，達到電競史上最高的6000萬美元（約4.69億港元），賽會直指這個數字足可「改變人生（Life-changing）」。



沙特阿拉伯去年曾經舉辦綜合電競賽事Gamer8，但今次首辦電競世界盃更隆重其事，由王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）在去年親自公布，當時在沙特落班的球星C朗拿度和國際足協主席恩芬天奴都在席。

沙特王儲穆罕默德（右三）去年公布電競世界盃時，國際足協主席恩芬天奴（右四）和C朗拿度（右六）都在席。（沙特阿拉伯官方）

世界盃將會在沙特阿拉伯首都利雅德上演，賽期為今年7月4日至8月24日，設19款遊戲共20個項目，涵蓋手遊、電腦及家用機遊戲，當中包括大熱的《英雄聯盟（League of Legends）》、《星海爭霸2》、《街霸6》、《PUBG Mobile》、《Dota2》、《Apex Legends》、《EA Sports FC 24》等等，以電子競技會制、而不是國家制參賽，一間電子競技會可參加多個遊戲項目，也沒有限制選手國籍。

電競世界盃周二（16日）亦宣布獎金彩池總額達到6000萬美元以上，成為電競史上最高獎金的賽事，賽會以「改變人生的獎金」作宣傳。當中各項目冠軍總獎金將佔3000萬美元以上，但未公布每個遊戲項目的獎金分配；而橫跨多個項目獲得最多獎牌的一間電競會，將可奪得2000萬美元的總冠軍（Club Championship）獎金；另外，部份項目設有資格賽，僅是資格賽獎金已達到760萬美元；賽事也設有MVP（最有價值選手）獎項，每個MVP獎項設5萬美元獎金。

6000萬美元總獎金的數字一出，猶如投下震撼彈，皆因不少電競項目獎金池在疫情後都不復當年，以獎金一向豐厚的《Dota2》為例，年度大賽The International在2021年的總獎金曾達到4000萬美元（約3.1億），當時刷新電競賽事最高獎金紀錄，惟疫情過後連年大幅「縮水」，去年只餘338萬美元（2647.2萬美元）。

而去年創下電競收看數紀錄的《英雄聯盟》世界大賽S13，總獎金池僅為222.5萬美元（約1742.6萬港元），奪冠的韓國戰隊T1分得當中20%即44.5萬美元（約348.5萬港元）。對於各電競隊伍來說，世界盃的高額獎金無疑相當吸引。韓國媒體報道指，T1已獲邀參賽，而戰隊方面則回應指正在考慮是否參加；韓國聯賽LCK則已表明，隊伍可出戰世界盃，並願為世界盃調動夏季賽賽期。

《英雄聯盟》應屆世界冠軍T1獲邀參加電競世屆盃。（Red Bull Content Pool）

與其他主流運動項目比較，電競世界盃的獎金雖無法與足球世界盃、歐洲主流足球及籃球聯賽、高爾夫球等項目相比，但也足與網球四大滿貫匹敵，與最高總獎金的美網（6500萬美元）僅差約500萬美元，並高於澳網（約5549萬美元）、法網（約5271萬美元）和溫網（約5566萬美元）。

沙特阿拉伯按照其經濟計劃「2030願景（Saudi Vision 2030）」，一直在體育方面大舉投資，透過其主權基金公共投資基金（Public Investment Fund，簡稱PIF），先後收購英超球會紐卡素、資助沙特球會簽入C朗拿度、賓施馬等球星，並成為申辦2034世界盃的唯一國家；亦舉辦了高爾夫球聯賽LIV Golf，以天價合約撬走不少美巡賽球星，同時也與網球ATP簽下合作伙伴關係。

電競無疑是沙特下一個希望搶佔市場的項目，電競世界盃亦是《2030願景》的其中一環，希望憑此吸引290萬名觀眾到場。賽會指，賽事並非由PIF資助，而是由主辦國資金及贊助費共同負擔，沙特去年推出了「國家遊戲及電競戰略（NGES）」，希望在2030年或之前成為「世界電競中心」。