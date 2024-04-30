東南亞挺巴浪潮：馬來西亞激進抵制以色列？
自2023年10月7日以哈衝突以來，東南亞地區回教徒的情緒頗受影響。這種負面影響引發馬來西亞和印尼的回教徒，對於和以色列關係密切的國際品牌的抵制。面對抵制浪潮，被點名的品牌也苦於面對民眾的憤怒。
不久前結束的開齋節，原本是回教徒大消費慶祝的時節，但許多公司營收業績確實不如以往。以麥當勞國際業務部門第四季度的報告為例，銷售明顯疲軟。報告指出，麥當勞的特許經營權增長僅為0.7%，遠低於前一年同期的16.5%的增長。分析人士指這波抵制浪潮，確實衝擊到公司業績。
雖然馬來西亞和印尼的回教徒抗議的原因和方式有很多相似之處，但兩國政府在對待抵制運動時的立場和策略卻存在不同。
抵制策略並非一朝一夕
巴勒斯坦人在2005年針對以色列相關產品，發起抵制、撤資、制裁運動（Boycott, Divestment and Sanctions Movement，簡稱BDS運動）。相關機構也有派駐人員在馬印兩地，以作宣傳。以巴關係的緊張並非去年開始，抵制運動的倡議也存在了近20年，為什麼這波運動在去年達到頂峰，成為國際關注焦點？
部分人士分析，這是因為短視頻平台的興起，如TikTok和Instagram，在這些平台上能見到更多巴勒斯坦或加沙人民，受到以色列炮火攻擊的短視頻。這讓東南亞的回教徒在視覺上更受刺激，要為巴勒斯坦民眾做出貢獻。
抵制、撤資、制裁運動策略看起來很宏觀，但馬印兩國民眾能做的並不多。畢竟兩國都沒有和以色列建交，也沒有貿易關係，政府要行使撤資和制裁策略，本就不太有效果。像馬國首相安華去年宣佈，所有以色列擁有、懸掛以色列旗幟的船隻，都禁止使用馬來西亞的港口。這種政策能造成的打擊有限，因為商船可以停靠新加坡或泰國的海港。
唯獨抵制策略是比較可行的。如果某些商品是民眾原本在購買或支持的，公司一時之間失去大量客戶，減損的收益就會見到效果。其實，馬印兩國民眾也知道運作的原理，許多受訪者表示，雖然不能上戰場協助巴勒斯坦居民，但可以藉由懲罰相關企業，施壓他們不再贊助以色列，希望能使以色列政府在間接受壓下會考量停戰。
官方推波助瀾
這樣的想法不是天方夜譚。兩國的知識分子把這種策略，拿來與種族隔離主義時期的南非做對比，一些知識分子認為，如果全球的經濟抵制運動能造成種族隔離落幕，自然也可能促成以色列停戰。
印尼回教學者理事會（MUI）在去年11月8日，發布今年第83號教令（Fatwa），呼籲民眾切勿購買支持以色列暴行的廠商之商品。馬來西亞回教發展局（Jakim）也做出抵制的呼應。差別是，後者的教令具有法律約束力，對信眾造成的心理影響更大。
這也是觀察者注意到的現象，馬國的杯葛運動比起印尼的更激進和普及。其中一個解釋是，官方不斷推波助瀾，使得民眾也更願意參與這個行動。
兩國政府態度確實有顯著差異。在以哈衝突和中東戰事危機中，馬方都是由安華出面，印尼則是其他內閣部長發言。除了前述以色列船隻禁止進入馬國由安華宣佈，首相本人也參與聲援加沙難民的集會運動，多次對歐美國家領袖抗議他們漠視巴勒斯坦人民的痛苦。
另一邊廂，印尼總統佐科維多多鮮少對這些議題表達立場，都是由內閣部長代表參與聲援活動。他的部長也對BDS可以發揮的效果表示質疑，畢竟印尼確實與以色列沒有貿易往來，能否真的傷及以色列經濟很難說。
在最近伊朗報復以色列的行動中，也可以看出兩國政府反應的差異。安華公開宣稱伊朗的軍事攻擊是合法的，但佐科維多多除了召開經濟特別會議，內閣部長只分析這場戰事對印尼經濟、通脹和物價造成的影響，並沒有特別在以伊議題上站隊。
查閲印尼多家媒體的社論，確實有評論人認為本國政府的態度過於模糊，應當積極發表意見，讓民眾有更大的動力去把BDS運動進行到底。政府背書與民眾行動力的關係可見一斑。
延伸更多問題的抵制運動
雖說民間發起的運動造成一定影響力，但由於沒有統一的資訊渠道，確認哪些商家真的贊助以色列軍隊，或與以色列高層有深切利益關係，因此很多時候都是由第三方提供的抵制名單為主。像有網站引述印尼MUI的消息，指因美國的Airbnb、Expedia以及荷蘭的Booking.com等房屋租借網站，同以色列高層關係匪淺，但MUI很快駁斥這個消息，指該組織只呼籲民眾自發參與抵制，從來不會提供被抵制產品的清單。
印尼的抵制運動還是圍繞在以哈衝突的討論，馬來西亞的發展則出現有趣的變化，已經發展到任何有違回教教義的產品，都會被視為抵制對象。像最近鬧得沸沸揚揚的KK mart襪子事件，就因「以物配主」的爭議被抵制。以物配主（shirk）的教義，是禁止描繪出真主形象與偶像崇拜性質的事物。
過去，馬來西亞遇到這種宗教敏感議題，信徒或政治人物只會報警逮捕涉案人，由檢察官提告。但這幾個月來，抵制運動可見的動能和效益，使得這一舉措成為制度依賴的一環。我們可以想見，未來遇到同樣議題，任何一方都可能使用抵制手段來號召群眾，潘朵拉的盒子就此打開。相較於馬來西亞，印尼有更多人討論抵制運動的具體成效，畢竟許多國際品牌在個別國家其實是由當地人投資為主，號召抵制，只是傷害到印尼商人和勞動者的利益而已。
作者李政豪是台灣大學政治研究生，馬來西亞時事評論員
本文獲《聯合早報》授權轉載