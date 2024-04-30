東南亞挺巴浪潮：馬來西亞激進抵制以色列？

自2023年10月7日以哈衝突以來，東南亞地區回教徒的情緒頗受影響。這種負面影響引發馬來西亞和印尼的回教徒，對於和以色列關係密切的國際品牌的抵制。面對抵制浪潮，被點名的品牌也苦於面對民眾的憤怒。



不久前結束的開齋節，原本是回教徒大消費慶祝的時節，但許多公司營收業績確實不如以往。以麥當勞國際業務部門第四季度的報告為例，銷售明顯疲軟。報告指出，麥當勞的特許經營權增長僅為0.7%，遠低於前一年同期的16.5%的增長。分析人士指這波抵制浪潮，確實衝擊到公司業績。

雖然馬來西亞和印尼的回教徒抗議的原因和方式有很多相似之處，但兩國政府在對待抵制運動時的立場和策略卻存在不同。

3月2日，馬來西亞吉隆坡，抗議者在雙子星大樓前舉行集會，揮舞巴勒斯坦旗。（Getty）

抵制策略並非一朝一夕

巴勒斯坦人在2005年針對以色列相關產品，發起抵制、撤資、制裁運動（Boycott, Divestment and Sanctions Movement，簡稱BDS運動）。相關機構也有派駐人員在馬印兩地，以作宣傳。以巴關係的緊張並非去年開始，抵制運動的倡議也存在了近20年，為什麼這波運動在去年達到頂峰，成為國際關注焦點？

部分人士分析，這是因為短視頻平台的興起，如TikTok和Instagram，在這些平台上能見到更多巴勒斯坦或加沙人民，受到以色列炮火攻擊的短視頻。這讓東南亞的回教徒在視覺上更受刺激，要為巴勒斯坦民眾做出貢獻。

抵制、撤資、制裁運動策略看起來很宏觀，但馬印兩國民眾能做的並不多。畢竟兩國都沒有和以色列建交，也沒有貿易關係，政府要行使撤資和制裁策略，本就不太有效果。像馬國首相安華去年宣佈，所有以色列擁有、懸掛以色列旗幟的船隻，都禁止使用馬來西亞的港口。這種政策能造成的打擊有限，因為商船可以停靠新加坡或泰國的海港。

唯獨抵制策略是比較可行的。如果某些商品是民眾原本在購買或支持的，公司一時之間失去大量客戶，減損的收益就會見到效果。其實，馬印兩國民眾也知道運作的原理，許多受訪者表示，雖然不能上戰場協助巴勒斯坦居民，但可以藉由懲罰相關企業，施壓他們不再贊助以色列，希望能使以色列政府在間接受壓下會考量停戰。

在馬來西亞吉隆坡舉行的抗議活動中，一名婦女抱著年幼的兒子，以表達對巴勒斯坦人民的支持。（Getty）

官方推波助瀾

這樣的想法不是天方夜譚。兩國的知識分子把這種策略，拿來與種族隔離主義時期的南非做對比，一些知識分子認為，如果全球的經濟抵制運動能造成種族隔離落幕，自然也可能促成以色列停戰。

印尼回教學者理事會（MUI）在去年11月8日，發布今年第83號教令（Fatwa），呼籲民眾切勿購買支持以色列暴行的廠商之商品。馬來西亞回教發展局（Jakim）也做出抵制的呼應。差別是，後者的教令具有法律約束力，對信眾造成的心理影響更大。

這也是觀察者注意到的現象，馬國的杯葛運動比起印尼的更激進和普及。其中一個解釋是，官方不斷推波助瀾，使得民眾也更願意參與這個行動。

兩國政府態度確實有顯著差異。在以哈衝突和中東戰事危機中，馬方都是由安華出面，印尼則是其他內閣部長發言。除了前述以色列船隻禁止進入馬國由安華宣佈，首相本人也參與聲援加沙難民的集會運動，多次對歐美國家領袖抗議他們漠視巴勒斯坦人民的痛苦。

馬來西亞穆斯林示威人士和巴勒斯坦民眾在馬來西亞吉隆坡腳踩以色列國旗。（Getty）

另一邊廂，印尼總統佐科維多多鮮少對這些議題表達立場，都是由內閣部長代表參與聲援活動。他的部長也對BDS可以發揮的效果表示質疑，畢竟印尼確實與以色列沒有貿易往來，能否真的傷及以色列經濟很難說。

在最近伊朗報復以色列的行動中，也可以看出兩國政府反應的差異。安華公開宣稱伊朗的軍事攻擊是合法的，但佐科維多多除了召開經濟特別會議，內閣部長只分析這場戰事對印尼經濟、通脹和物價造成的影響，並沒有特別在以伊議題上站隊。

查閲印尼多家媒體的社論，確實有評論人認為本國政府的態度過於模糊，應當積極發表意見，讓民眾有更大的動力去把BDS運動進行到底。政府背書與民眾行動力的關係可見一斑。

菲律賓馬尼拉也有反戰示烕活動，示威者把美國總統拜登繪畫成魔鬼，批評美國支持以色列對加沙的暴行。（Getty）

延伸更多問題的抵制運動

雖說民間發起的運動造成一定影響力，但由於沒有統一的資訊渠道，確認哪些商家真的贊助以色列軍隊，或與以色列高層有深切利益關係，因此很多時候都是由第三方提供的抵制名單為主。像有網站引述印尼MUI的消息，指因美國的Airbnb、Expedia以及荷蘭的Booking.com等房屋租借網站，同以色列高層關係匪淺，但MUI很快駁斥這個消息，指該組織只呼籲民眾自發參與抵制，從來不會提供被抵制產品的清單。

印尼的抵制運動還是圍繞在以哈衝突的討論，馬來西亞的發展則出現有趣的變化，已經發展到任何有違回教教義的產品，都會被視為抵制對象。像最近鬧得沸沸揚揚的KK mart襪子事件，就因「以物配主」的爭議被抵制。以物配主（shirk）的教義，是禁止描繪出真主形象與偶像崇拜性質的事物。

過去，馬來西亞遇到這種宗教敏感議題，信徒或政治人物只會報警逮捕涉案人，由檢察官提告。但這幾個月來，抵制運動可見的動能和效益，使得這一舉措成為制度依賴的一環。我們可以想見，未來遇到同樣議題，任何一方都可能使用抵制手段來號召群眾，潘朵拉的盒子就此打開。相較於馬來西亞，印尼有更多人討論抵制運動的具體成效，畢竟許多國際品牌在個別國家其實是由當地人投資為主，號召抵制，只是傷害到印尼商人和勞動者的利益而已。

作者李政豪是台灣大學政治研究生，馬來西亞時事評論員



本文獲《聯合早報》授權轉載