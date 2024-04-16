巴黎奧運｜史上首次戶外開幕禮或告吹　馬克龍：有B計劃和C計劃

2024巴黎奧運將於7月26日舉行，今屆奧運其中一大焦點，是史上首次將開幕禮移到運動場以外，地點更是在法國著名的塞納河上，一眾選手將在船上亮相。

不過法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前接受訪問時，談及安全隱憂，表示可能會改變計劃。



進入巴黎奧運專頁 香港運動員出賽名單、賽程、直播時間持續更新

按目前計劃，開幕禮將會在巴黎市中心的塞納河展開。（巴黎旅遊局）

今屆巴黎奧運，大力宣傳的其中一點，是史無前例的戶外開幕禮。最初計劃是在塞納河畔，讓60萬人參與這項盛事，即使是沒有門票的遊客也可享受其中。屆時預計將有超過1萬名運動員，乘坐約160艘船，沿塞納河航行6公里。

不過考慮到安全問題，據BBC報道，主辦單位已將規模縮減至30萬名觀眾，且採用全邀請制，意味遊客將不能通過公開網上申請獲觀賞門票。

法國總統馬克龍接受法國媒體BFM-TV及RMC訪問時，堅稱計劃目前保持不變，並形容今次開幕禮是世界首例，「我們能做到，也一定會做到」；然而很快他又承認有後備方案，「我們會分析局勢，如果認為存在風險，我們有B計劃和C計劃」。

法國總統馬克龍接受訪問時，表示計劃可能有變。（Getty Images）

今次採訪的播映日為開幕禮前100天，馬克龍表示後備方案包括移師到艾菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場（Trocadero），使用塞納河的距離也將被縮短；又或是巴黎北部的法蘭西運動場室內舉行，並簡化儀式，「這是傳統上大家所做之事，恐怖份子想摧毀我們的夢想，那是他們最大的勝利。」

伊斯蘭國（ISIS）最近對歐聯八強賽事發出威脅後，引發體育賽事安全隱憂，加上上月俄羅斯有歌劇院遇恐怖襲擊，該組織亦表示對事件負責，法國政府目前已將安全戒備等級升至最高。

馬克龍表示開幕禮地點或會改到艾菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場。（路透社）

馬克龍表示生活總會伴隨風險，但他們已竭盡全力保障當地安全；他又被問到兒子出席開幕禮，會否擔心其安全時，他回答：「若有一個地方能讓你的兒子安全，便是那裏。」

他又暗示奧運期間須按傳統以和平為主導，「我們希望努力實現『奧林匹克休戰決議』，我認為這是與很多合作夥伴接觸的機會」，馬克龍補充已請求中國國家主席習近平，以幫助他實現這一目標。