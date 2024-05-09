adidas為歐國盃與巴黎奧運做好準備　攜墨西哥職人創作破格工藝品

【adidas／歐洲國家盃/ 巴黎奧運／職人／工藝品】2024歐洲國家盃與巴黎奧運舉行在即，為了全面在這個熾熱夏天推廣兩大四年一度的運動嘉年華，各大品牌爭相各出奇謀獲取曝光度，而運動糅合時尚藝術的熱潮早已萌芽，直令運動文化已經跳出過往只限汗水、競賽的框框，更發展出能靜心欣賞的角度。近月adidas更聯同國際藝術顧問公司Pentagono合作，在墨西哥這個充滿古老工藝的地方，以足球作為主題透過職人巧手，創作出多款令人看得目瞪口呆的傳統工藝品。



adidas x Pentagono Weaving Memories（Pentagono）

為了讓足球文化不只是停留於球場內，adidas本年邀請專門為建築空間場地創作「有靈魂藝術品」的顧問Pentagono共同開發全新企劃。自2014年創辦以來，Pentagono至今已坐擁全世界合共2,500多位才華橫溢的當代藝術家，組成強大藝術網絡為不同單位度身訂造具影響力的作品來講述背後的故事。來到本年adidas成為Pentagono開發客戶，更在墨西哥找來多位不同藝術範疇的工匠職人共同聯手，設計出Weaving Memories與Crafts & Sports兩大系列。

adidas x Pentagono Crafts & Sports（Pentagono）

Weaving Memories顧名思義即是編織記憶，雙方在墨西哥邀請傳統手作織物工匠製作出四款呈現代足球、籃球、網球與田徑運動場的羊毛掛毯，將各競技場縮小成為場地空間的配置，一系列獨特的毛毯由提取天然顏料、染色、編織到製成品植個過程均是職人們一手包辦與處理，全人手製作讓作品全面表達出adidas與墨西哥工匠的精湛專注與活力精神，另外主體紋理的傳個直彎線條亦蘊含着體育競賽的激情交織，猶如將轉瞬即逝的回憶碎片結集，透過毛毯這畫布凝聚了每人曾在運動場上奔馳的一點一滴。

adidas x Pentagono Weaving Memories（Pentagono）

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除了毛毯作品外，adidas與Pentagono受到墨西哥阿茲特克（Aztecs）古文明的影響及獲取靈感，Crafts & Sports系列完美地將足球元素與墨西哥傳統手工藝融合，創作出同樣一式四款立體足球雕塑，每款工藝品在製作過程與技術上也各有特色，素材運用亦是各有不同，包括黑土（Black Clay）、塔拉維拉陶瓷（Talavera）、Jícara果實雕刻（Jícara）與銅製作品（Copper），這些雕塑展示出超凡視覺體驗，不但凸顯與保育墨西哥手作職人的複雜手工藝，同樣散發着他們對於足球與藝術的熱情，呈現傳統與現代創造力。