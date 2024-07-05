英國新首相施紀賢：擅長做無聊事、4年改變工黨的「悶蛋首相」？

英國大選今日（5日）結果出爐，61歲的工黨黨魁施紀賢順利成為新首相，結束保守黨14年管治。



然而，即使是許多英國人至今仍然對其知之極少，甚少印象寥寥。當地選民對這位新首相沒興趣、也不太清楚其主張，沉悶、無趣、乏味是英國人經常聯想到他的詞語。究竟這位低調非常的政治領袖是誰？從政僅十年的他，又是怎樣成為工黨領導人？



家中老二的「超級男孩」

1963年出生的施紀賢（Keir Starmer），成長於倫敦周邊的薩里郡（Surrey），儘管這裏是英國著名的富人區，惟英國《電訊報》（The Telegraph）指，施紀賢是真正意義上的工人階級出身，他的父親是工匠，母親曾是一名在國家醫療服務體系（NHS）工作的護士，他在4個孩子中排行老二，家庭生活拮据。據知，他的父母是以工黨首任領袖Keir Hardie的名字Keir為這位兒子取名。

由於施紀賢的母親患有一種名為成人史迪爾氏病（Adult-onset Still's disease）的罕見疾病，除了受到關節痛症折磨，晚年她甚至因為病痛難以走路甚至進食。因此，施紀賢童年的大部分時間都在醫院度過。母親一生與病痛作鬥爭無疑給他帶來了很大的影響，他曾表示，自己作為一名政治家所面臨的挑戰，與他母親不得不面對的挑戰相比起來「微不足道」。

1974年，他通過了11+（eleven plus）中學入學考試，入讀當時仍是公立學校的Reigate Grammar School（該校在2年後轉型成收費昂貴的私校，故施紀賢及其他此前入學的學生仍免交學費）。在幾名兄弟姐妹間，他被稱為「超級男孩」（superboy），因他從學業、音樂再到足球全都很擅長。

圖為施紀賢1996年受訪時照片。（網絡圖片）

施紀賢熱愛足球，周末仍會踢波，還喜歡在酒吧邊飲啤酒、邊觀看英超球隊阿仙奴的比賽。而作為一名出色的長笛演奏者，他在倫敦市音樂戲劇學院獲得青年獎學金，後來又成為家中第一個讀大學的人，先後在英國利茲大學及牛津大學攻讀法律學學士及研究生。

從人權律師走到黨魁之路 被外界嚴重低估？

青年時代的他，雖然是一位頗為激進的社會主義者，還幫助創辦了一本名為《另類社會主義》（Socialist Alternatives，暫譯）的雜誌，但他其實只當作一時的興趣，最終全心全意投入到法律事業中：他進入知名大律師事務所Doughty Street Chambers，處理了許多人權案件，更曾在涉及伊拉克戰爭的案件中與政府交鋒並勝訴。2008年至2013年間，施紀賢擔任英國皇家檢控署刑事檢控專員，負責帶領皇家檢察署（CPS）的8000名工作人員和處理數十萬起訴訟案件，並憑藉出色表現獲授予爵士頭銜。

曾與他在CPS共事的前專員Ken Macdonald稱，施紀賢善於管理、注重細節的從政方式，與其在法律界作風一致，「他善於用言辭條例說服法官，而非用表演影響陪審團，勝訴比例很高。」

圖為2022年6月市場調研公司JL Partners公布的民調中，民眾最常與施紀賢關聯在一起的詞語。（網絡截圖）

2015年，他投身政壇並當選為下議院議員。他曾對自己的傳記作家Tom Baldwin表示，他已經在律師這個崗位上做了自己所能做的一切，但他意識到，「要想解決問題，必須拉動只有政治家才能做到的槓桿。」不過，作為政界新人，他的演講缺乏政治領袖一般帶有的號召力和激情，與人互動文質彬彬、略顯拘謹，就連樣貌與許多英國政治領袖相比也幾乎沒什麼辨識度可言。

英國政論雜誌《旁觀者》（The Spectator）記者Mark Mason如此形容：「他就像那些在派對上你不得不應付的無趣的人，不擅長閒聊、以至於讓你也變得啞口無言，想不出要問他們什麼。」漫畫家Peter Brookes在為《泰晤士報 》（the Times）所作的漫畫中把他畫成了《反斗奇兵》中的角色巴斯光年——除了濃密的頭髮和吸引目光的下巴，實在沒什麼可看之處。但沉悶領導人的表象，或許令許多人低估了他的真正實力。

4年多時間重塑工黨

在其進入國會的2015年，施紀賢便被左派的前工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）任命為影子內閣的一員，但郝爾彬在黨內受到中間派的質疑，其政策方向也被指令工黨失去曾經的選民基礎，領導地位屢次遭到挑戰。2019年，工黨在大選中遭遇自1935年以來最慘重的敗局，郝爾彬主義也宣告失敗後，外表沒什麼領袖氣質、更像是技術官僚的施紀賢於是成為了新黨魁，並對黨內極左派的議員進行清理。

此前，工黨受到英國平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commission）就反猶太主義的問題進行調查，郝爾彬下台後，委員會發佈的報告批評工黨處理反猶主義不利，這也促成了施紀賢在上台立即暫停這位前黨魁的黨籍，並就反猶主義道歉，且在此後其在黨內明顯喪失支持的時候，堅持不恢復這位前上級的黨籍、迫使其作為獨立議員的身份參選。

英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年7月2日在英國克萊克羅斯（Clay Cross）舉行的競選活動中與人們一同自拍。（Reuters）

《華盛頓郵報》、《電訊報》等媒體指出，施紀賢與工黨的中間派不斷清理左派黨員，工黨左翼團體Momentum的創始人Jon Lansman，則譴責他是「工黨的普京」。但施紀賢對此似乎並不太在意。在政策方向上，他更加親商，放棄了郝爾彬將英國能源網絡重新國有化的承諾、取消對私立學校的稅收減免，像右派一樣強調經濟安全、邊境安全和國家安全，還承諾增加軍費開支，堅定對烏克蘭和以色列的支持。

這位英國新首相的支持者認為，他的務實作風有助取得實際政績，曾聘用施紀賢的Doughty律師行合夥人Geoffrey Robertson 認為，「施紀賢沒有（前工黨籍首相）貝理雅（Tony Blair）或（前保守黨籍首相）約翰遜（Boris Johnson）那樣的個人魅力，但政客的魅力現時不再被視為好事。」英國諾丁漢大學政治史教授Steven Fielding則指出，施紀賢很難提振選民熱情，「他成功阻止人們投票反對工黨，但他並不是人們支持工黨的理由。」

無論如何，施紀賢曾自豪的表示，自己作為檢察長的成就之一是如何「把無聊的事情做對」。目前看來，他的確在短短幾年內改變了工黨。假以時日，這句話是否同樣適用於描述他如何在 61 歲時執掌國家大權，值得外界拭目以待。