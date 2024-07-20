巴黎奧運｜三大關鍵因素揭賽事會否成恐怖分子的目標？

近幾個月以來，極端組織ISIS不斷加強攻擊歐洲體育賽事的力度。各國政府越來越擔心該恐怖組織對即將舉行的巴黎奧運和殘奧會構成的具體威脅。



作者：澳洲維多利亞大學恐怖主義與安全博士後研究員Andrew Zammit、維多利亞大學運動、健康與工程學院教授Ramon Spaaij



但我們該有多擔心呢？雖然秘密行為者所構成的危險本質上很難得到明確的答案，但需要考慮三個重要因素：意圖、能力和機會。

意圖問題

對奧運會的攻擊，肯定會產生其他目標無法提供的全球影響力，但我們仍要問ISIS是否願意投入必要資源來實現這一目標的問題。

即將舉行的巴黎奧運，會否成為恐怖分子的目標？(Reuters)

目前，最有可能進行跨國襲擊的ISIS分支是總部位於阿富汗的「ISIS呼羅珊」（ISIS-K）（或稱ISIS-K），該組織是最近在莫斯科音樂廳發生的造成140多人死亡的大屠殺的幕後黑手。

自 2023 年 10 月加沙戰爭爆發以來，歐洲伊斯蘭極端主義恐怖陰謀也激增，其中一些明顯與ISIS-K有關。其中一次攻擊針對布魯塞爾一個足球場的瑞典球迷。

ISIS最近的一些聲明讓人回想起該組織在2015年造成130人死亡的巴黎大屠殺。該組織呼籲支持者「重現 2015 年巴黎襲擊的輝煌，大規模鎮壓十字軍」。

不過，雖然ISIS-K是ISIS最關注西方的附屬機構，但它優先針對阿富汗、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克和吉爾吉斯等中亞國家以及伊朗、俄羅斯和中國等地區大國的地方政權。

此外，ISIS的處境已與2014年和2015年不同。當時，該組織在敘利亞和伊拉克的領土擴張受到西方領導的軍事聯盟的阻礙，這促使該組織將歐洲的攻擊視為其最高優先事項之一。

這就提出了一個問題：ISIS是否可能試圖在奧運會周圍製造恐慌，作為耗盡對手的更廣泛戰略的一部分。

伊斯蘭極端主義運動公開闡述了一項策略，透過採取過高的安全措施來防止潛在的攻擊，從而耗盡西方政府的資源，而這項策略由來已久。

例如，2010 年，基地組織（al-Qaeda）在一次名為「出血行動」的陰謀中，在一架貨機上放置了兩枚印表機炸彈。儘管失敗了，該組織聲稱其實施成本約為 4,200 美元（約3.28萬港元），但卻將迫使美國花費數十億美元進行航空公司安全升級。

鑑於挑釁和資源消耗都是恐怖分子的常見策略，ISIS可能會在巴黎奧運期間決定採取類似的策略。

能力問題

還有人質疑ISIS是否有能力直接組織對奧運的攻擊。

ISIS-K已展現出實施複雜跨國恐怖攻擊的能力，如2023年7月巴基斯坦政治集會自殺式爆炸事件、2024年1月伊朗雙重自殺式爆炸事件、2024年1月俄羅斯音樂廳大規模槍擊事件等。

去年的俄羅斯音樂廳大規模槍擊事件，造成至少144人死亡（不包括襲擊者），551人受傷。(Reuters)

然而，ISIS-K的能力也不應被誇大。在阿富汗境內，自 2021 年美國撤軍和塔利班重新掌權以來，該運動可能已被削弱。該組織聲稱，阿富汗境內的襲擊事件在兩年內減少了 90% 以上，從 2021 年的 293 宗襲擊事件減少到 2022 年的 145 宗，再到 2023年的僅 20宗。

這有助於解釋為什麼ISIS-K近年來將重點轉向海外。這也與研究表明，實力較弱的叛亂組織更有可能從事跨國恐怖活動一致。他們的目標往往是透過擴大鬥爭範圍和表現出決心來抵消當地的損失。

因此，ISIS-K目前的能力仍不清楚。儘管在俄羅斯和伊朗發生了襲擊事件，但在當局處於高度戒備狀態時，是否會在歐洲發動大規模襲擊仍不確定。

機會問題

最後，還有一個問題是奧運會是否會被視為一個有希望的攻擊機會。

伊斯蘭極端主義宣傳長期以來一直強調體育賽事作為目標的潛力。 2012 年，基地組織的 Inspire 雜誌將「擁擠的體育場館」描述為「非常容易」的目標。 2014 年的《Inspire》雜誌同樣建議以「密集人群」、「知名人士參觀」的體育賽事為目標，確保全球媒體的報道。

因此，無論是否有ISIS-K等附屬機構的直接支持，歐洲的ISIS支持者——無論是單獨行動還是小團體行動——都可以將奧運視為一個很好的機會。法國當局最近逮捕了一名策劃此類ISIS襲擊的青少年。

法國當局計劃每日部署約45,000名警察和安全部隊、20,000 名私人保安人員和約 15,000 名軍人來保護奧運活動。(Reuters)

即便如此，由於組織者實施的安全程序日益擴大，近年來，大型體育賽事的罷工機會大大減少。

根據 2014 年的一份研究報告，奧運「讓我們得以一窺戰爭之外最艱苦的安全規劃」。奧運主辦單位現在通常會採取特殊措施來確保比賽安全，包括高科技監控、情報收集、特殊的勞動力分配以及使用軍隊來保護場館安全。

例如，據報道，法國計劃每天部署約 45,000 名警察和安全部隊、20,000 名私人保安人員和約 15,000 名軍人來保護這項活動。

這些特殊的安全和監視安排通常會在事件發生後持續很長時間並正常化。這引發了一些關鍵問題：維護奧運安全所需的財政和公民自由成本，以及這種「恐怖主義稅」是否會成為組織散佈恐懼並迫使政府在安全措施上投入過多資金的策略。

然而，本質上很難知道恐怖組織可能將什麼視為機會。

例如，ISIS可能會決定在奧運會期間攻擊法國或歐洲其他地方的較軟目標，因為他們認為從時間而不是地點上有更多的機會進行宣傳。澳洲在2000年悉尼奧運期間就經歷過這樣的情節。

這也提出了一個問題：還有誰可能將奧運視為恐怖活動的機會。歷史研究表明，對奧運的威脅不僅限於ISIS等主要組織。美國國內恐怖分子Eric Rudolph對1996年亞特蘭大奧運的爆炸案就是一個典型的例子。

本月尾，具有不同動機的類似個人或團體也可能在法國產生有害意圖，儘管其實施大規模暴力的能力可能有限。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。