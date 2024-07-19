特朗普遇刺｜憂鬱、焦慮、PTSD風險增　被槍擊後或留下心理陰影？

特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州競選集會上遭到暗殺未遂後，人們紛紛猜測這將如何影響 2024 年美國大選。然而，目前還沒有人問到這一事件可能會對特朗普本人產生怎樣的影響。



作者：愛爾蘭都柏林三一學院臨床心理學與神經心理學副教授Simon McCarthy-Jones



許多人似乎認為，由於特朗普在離開時看似受了輕傷，他將繼續一切如常。對於那些認為社會現在了解創傷對心理健康潛在影響的人來說，這種假設既令人失望又令人不安。

特朗普可能不會經歷任何心理影響，但考慮到他很快就會連任，這些事件對他心理健康的潛在影響——無論是微不足道的、負面的還是正面的——都不容忽視。

這些悲劇也為社會和特朗普提供了一個機會，重新引發有關創傷的影響和管理更廣泛的討論，並激發新一輪行動。

特朗普接受了非致命槍傷而接受的同類治療，這樣的經驗會打破人們對自己生活在一個安全、可理解和可控世界的假設。(Reuters)

特朗普剛接受了每年都有數以萬計的美國人因非致命槍傷而接受的同類治療。這樣的經驗會打破人們對自己生活在一個安全、可理解和可控世界的假設，讓他們感到沒有價值、不安全和不確定。

因此，非致命槍支暴力的倖存者面臨着憂鬱、焦慮、藥物濫用和創傷後壓力症候群（PTSD）的風險增加。創傷後壓力症候群會讓人感到難以承受。人們可能會透過回憶或噩夢來重新體驗該事件。當想起這件事時，他們也可能會出現心悸、出汗或呼吸困難的情況。

創傷後壓力症候群也經常導致人們試圖避免想起該事件，對活動失去興趣，並感到麻木、煩躁和神經質。他們可能會不斷提防威脅、難以集中注意力、憤怒爆發並經歷壓倒性的情緒。

事實上，許多創傷倖存者都在與自己的情緒作鬥爭。該人可能不理解或意識到自己的情緒，發現很難控制它們，並努力保持專注並避免衝動行為。鑑於特朗普先前報導的「無法控制」的憤怒經歷，他的情緒和管理憤怒的能力將受到密切關注。

專家指出，列根（深色西裝）當年的創傷似乎加深了他日後的同理心和謙遜感。(Getty)

相反，一些創傷倖存者經歷了創傷後成長。他們可能會產生更大的同理心、更牢固的關係、更深層的靈性並找到生活的新意義。1981年被槍殺後，時任總統列根（Ronald Reagan）的創傷似乎加深了他的同理心和謙遜感。他覺得上帝饒恕他是有原因的，促使他減少與蘇聯的核武緊張局勢。

對創傷的反應差異很大。結果受到一個人的性格和生物學的影響。人們對自己經驗的理解和社會上的支持也發揮關鍵作用。

正如特朗普所說，作為一個外向的人，與更好的壓力適應能力和更少的創傷後壓力症候群症狀有關。然而，特朗普的其他性格特徵，包括低親和力、低責任感和低情緒穩定性，也與更高程度的創傷後壓力症候群有關。最後，據說特朗普表現出的高度自戀也會促進創傷後壓力症候群的發展，並可能導致人們對即使是有限的威脅做出攻擊性的反應。

一個人如何理解自己的創傷對其後果至關重要。經歷暴力犯罪後對他人感到羞恥或憤怒與創傷後壓力症候群的可能性更大有關。

McCarthy-Jones表示，社會支持對於從創傷中恢復至關重要。(Reuters)

如果這個人能夠理解事件發生的原因或能夠從中汲取正面的東西，那麼就可以期待更好的結果。列根對槍擊事件的理解是，這是神聖保護和命運的象徵，這似乎強化了他對總統職責的承諾。

社會支持對於從創傷中恢復至關重要。在經歷創傷之前獲得高水平的社會支持可以降低創傷後壓力症候群的可能性。創傷後壓力症候群後的高水準社會支持有助於復原。

這種支持可以來自家人、朋友或社區，他們可以透過提供安全和歸屬感、幫助他們理解事件、幫助解決問題和阻止危險行為來提供幫助。特朗普的家人和團隊對於幫助他處理本週末的事件至關重要。

在這一點上，還需要認識到創傷從事件中產生強烈連鎖反應的能力。參加特朗普集會的人，包括他的安保人員，以及他的朋友、家人和在電視上目睹這項活動的廣大公眾，都需要意識到自己和彼此之間潛在的創傷跡象。

產生正面影響的機會

值得慶幸的是，現在有多種心理療法可以幫助創傷後壓力症候群的人。許多心理健康慈善機構也提供建議和支持。然而，仍有許多工作要做，包括需要對精神衛生人員進行更多創傷知情護理方面的培訓，以及政府加強對服務的支持和資助。

最近發生的事件為特朗普提供了積極推動這種變革的機會。他可以幫助消除許多創傷倖存者所經歷的掙扎。這可能包括打破「尋求支持和幫助是軟弱表現」的神話。相反，如果特朗普對創傷倖存者發表任何貶低性言論，類似於他先前對受傷退伍軍人發表的言論，這將造成深遠的破壞。

有效應對創傷的心理影響至關重要，不僅對特朗普而言，對整個社會而言也是如此。(Reuters)

特朗普還可以幫助消除人們揮之不去的觀念，即創傷後壓力症候群主要與槍支、戰鬥和戰爭有關。他可以強調大約一半的強暴倖存者是如何經歷創傷後壓力症候群的。事實上，正如心理學家赫爾曼（Judith Herman）指出的那樣，「最常見的創傷後壓力症候群不是戰爭中的男性，而是平民生活中的女性」。

特朗普還可以幫助社會更好地了解非致命槍支暴力，並加強為倖存者及其家人提供有效的護理。

隨着全世界的關注，這事件對特朗普個人和政治的影響將會逐漸顯現。每個人都值得同情。有效應對創傷的心理影響至關重要，不僅對特朗普而言，對整個社會而言也是如此。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。