巴黎奧運｜港隊金牌獎金遠勝歐美體育強國　美國僅為港隊二十分一

美國傳媒《USA TODAY》向各地奧委會發電郵詢問奧運獎牌獎金安排，其中有23個奧委會回覆，當中以塞爾維亞出手最闊綽，金牌選手可以獲得21.49萬美元，約為168萬港元。《USA TODAY》並沒有提及港隊的獎金，據賽馬會優秀運動員奬勵計劃的資料，在巴黎奧運奪金的港隊個人項目代表，可以獲得600萬港元獎金，約為塞爾維亞的3.5倍，亦比中華台北及新加坡高。



巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

上屆奧運歷史性贏得兩面銀牌的何詩蓓繼續是港隊的爭金希望。（Getty Images）

關於巴黎奧運獎牌得主的獎金，《USA TODAY》獲得23個地方的奧委會回覆，部分獎金以當地貨幣發放，該美媒以7月1日的匯率為準，將所有獎金以美元為單位排列。據他們統計，最闊綽的是塞爾維亞，奧運金牌會獲得21.49萬美元（約168萬港元）。其次是從未贏過金牌的馬來西亞，若有馬國選手今屆贏得首金，可獲21.218萬美元（約166萬港元）。

塞爾維亞球手祖高域。（Getty Images）

排第三位的是摩洛哥，金牌得主會得20.0525萬（約157萬港元），摩洛哥對銀牌得主就最闊綽，亞軍可獲12.5328萬美元獎金（約98萬港元）。

意大利、立陶宛及匈牙利的奧運金牌獎金都超過15萬美元，其中匈牙利整體獎金最「和味」，由金牌到銅牌皆有豐厚獎金，金牌有15.5萬美元，排名第六位，銀牌獎金有11萬美元僅排在摩洛哥之後，而銅牌獎主都有8.8萬美元，在23地之中居首。

張家朗在東京奧運奪金，香港人歷歷在目。（資料圖片；高詩琦攝）

《USA TODAY》的報道並沒有提及港隊，其實在港隊的獎牌獎金面前，塞爾維亞、馬來西亞、摩洛哥等地的獎金也顯得不算很多。根據「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，港隊在巴黎奧運個人項目贏金牌的獎金有600萬港元，約為塞爾維亞的3.5倍。個人項目銀牌及銅牌分別有300萬及150萬獎金，銀牌獎金約為摩洛哥的3倍，銅牌獎金則是匈牙利的2.2倍。

此外，港隊的團體項目獎牌獎金為個人項目的一倍，金、銀、銅牌分別獲得1200萬、600萬及300萬港元。三甲以外，打入前八名的香港運動員亦會獲得獎金。

鄧俊文/謝影雪如果在混雙摘金，兩人合共會得到1200萬港元獎金。（資料圖片；袁志浩攝）

《USA TODAY》表示，中華台北及新加坡在上屆奧運都很闊綽，例如新加坡開出了100萬新加坡元的奧運金牌獎金，但最終沒有新加坡運動員在東京奧運贏得獎牌。中華台北方面，上屆就派了大約71.6萬美元（約559萬港元）給舉重金牌得主郭婞淳。

中華台北隊「舉重女神」郭婞淳上屆勇奪冠軍。（Getty Images）

雖然台方沒有回覆《USA TODAY》，但據台媒報道，按「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，中華台北的奧運金牌獎金有2000萬新台幣（約481萬港元），銀牌及銅牌分別有700萬及500萬新台幣。星方亦沒有回覆《USA TODAY》，但翻查資料，新加坡的奧運金牌獎金仍為100萬新加坡元（約583萬港元）。

有部分運動強國回覆了《USA TODAY》，其中金牌大戶美國的金牌獎金有3.75萬美元（約29萬港元），僅約為港隊金牌獎金的二十分之一。美國的銀牌及銅牌獎金分別是2.25萬及1.5萬美元。

美國體操代表比拉絲。（資料圖片／Getty Images）

德國、加拿大及澳洲的獎金比美國更少，德國的金牌獎金有2.149萬美元（約17萬港元）、加拿大及澳洲的分別是1.4608萬（約11萬港元）及1.334萬美元（約10萬港元）。

在運動強國之中，主辦國法國算是較豪爽，金牌得主會獲得8.596萬美元（約67萬港元），銀牌及銅牌就分別得4.298萬及21.49萬美元。

波蘭回覆《USA TODAY》的資訊最詳盡，他們除了會派獎金外，還有很多獎品。波蘭的獎牌運動員會獲得獎金由3.9974萬（銅獎）至6.4958萬美元（金牌），並會有一夥投資級別的鑽石、一張價值約2.5萬美元的兩人度假禮券以及一幅由藝術家繪製的圖畫。若果贏得金牌，該運動員還會獲得一間兩房住宅單位，會在2025年底至2026年初交樓。

暫時奧運金牌獎金排行榜前五名（以港元為單位）

【1】港隊：600萬

【2】新加坡：583萬

【3】中華台北：481萬

【4】塞爾維亞：168萬

【5】馬來西亞：166萬



「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」巴黎奧運獎金：



個人獎金（港元）

金牌：600萬

銀牌：300萬

銅牌：150萬

第四名：75萬

第五至八名：37.5萬



團體獎金（港元）

金牌：1200萬

銀牌：600萬

銅牌：300萬

第四名：150萬

第五至八名：75萬

