巴黎奧運韓國代表團大萎縮　保守目標只求5金　寄望射箭劍擊爭氣

韓國今屆派出近年最小規模的代表團參加巴黎奧運，當地奧運會的預測目標也很保守，相信金牌數量會比上屆東京奧運還要少，但當地傳媒以最樂觀去估算，韓國最多可以取得10金，主要視乎射箭及劍擊兩大強項的發揮。



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「（韓國）的目標是獲得五面金牌，在總獎牌榜上排名第15位。」韓國體育與奧委會主席李起興在巴黎奧運開幕禮前一個月舉行的新聞發布會上說。

在3年前的東京奧運上，韓國派出了超過230名運動員，最終獎牌榜排名第16位，獲得6金4銀10銅，這是自1984年洛杉磯奧運以來的最低獎牌數。

韓國方面估計，巴黎奧運的獎牌數目會比上屆更少，因為他們派出的運動員數量大減至約140人。這將是自1976年蒙特利爾奧運以來韓國派出的最小規模代表團，當年該國派出了50名運動員。

韓國運動攀登好手徐採鉉有爭入三甲之力，但要挑戰冠軍就很難。（Getty Images）

韓國只派出近50年來最小規模的代表團，因為未能在大多數團隊運動項目獲得奧運資格，包括足球、棒球、籃球、排球、七人欖球及曲棍球。少有取得巴黎奧運資格的團隊運動是女子手球。

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射箭是韓國的強項。（Getty Images）

有些韓國本地媒體樂觀一點地預測，如果在傳統強項射箭和劍擊中獲得五面金牌，並同時在羽毛球、游泳、射擊、跆拳道和柔道中各獲得一面金牌，那麼韓國的金牌總數可能會是預期的一倍。此外，韓國在現代五項、運動攀登和高爾夫項目中也有望奪金。

「我在東京（奧運）還是個少年。我在巴黎的目標是贏得男子團體賽的三連冠。」20歲的射箭代表金濟德說。

韓國射箭代表金濟德。（Getty Images）

韓國射手男隊成員包括金優鎮、金濟德及李雨錫，而女隊則有林是見、全勳英及南秀賢。奧運射箭設5個項目，分別為男子個人、女子個人、男團、女團及混合團體，韓國力爭包攬5金。金優鎮是最經驗豐富的老將，他是韓國在里約及東京兩屆奧運男團金牌成員，金濟德以天才射箭少年出道，上屆在東京首次亮相奧運即贏得男團及混合團體兩金，但在個人賽爆冷八強止步。女子方面，上屆奧運3金得主安山落選，林是見、全勳英及南秀賢皆是首次參加奧運。韓國歷史上在射箭項目上總共獲得了43面奧運獎牌，包括27面金牌。

韓國射箭代表林是見。（Getty Images）

劍擊方面，韓國上屆贏得男子團體佩劍金牌，並得到女子團體重劍銀牌。韓國隊目前仍然是男佩世界排名第一的隊伍，有力衛冕，而韓國女重亦排團體世界排名第二，劍指冠軍。此外，韓國女佩是上屆銅牌，世界排名第四，亦有力爭取好成績。個人賽方面，男佩的吳尚旭世界排名第四，為應屆亞運金牌，有爭標的實力。

劍擊是韓國的傳統強項。（Getty Images）

羽毛球方面，最有力爭金的是女單球手安洗瑩，她是頭號種子，應屆世錦賽及亞運金牌，但要視乎她的傷患對表現的影響。在女雙、混雙，韓國的代表都有競爭力，有機會贏得獎牌。上屆奧運，韓國僅於女雙贏得一面銅牌。

安洗瑩力爭羽毛球女單金牌。（Getty Images）

游泳方面，韓國有兩位應屆世錦賽金牌坐鎮，包括男子200自的黃宣優、男子400自的金宇旻。黃宣優在世錦賽游出今年的第五快時間，金宇旻則游出過今年第五及六快時間，兩人都有機會在游泳場爭取獎牌。