英國監獄瀕「爆棚」邊緣　或可效法荷蘭如何將囚犯人數減半？

在內閣眾多的歷史性任命中，新任首相施紀賢（Keir Starmer）做出了一項特別值得注意的宣布：James Timpson將擔任監獄、假釋和緩刑部長。Timpson不是政客，而是同名鑰匙切割和修鞋公司的負責人。他也是監獄改革信託基金的行政總裁，是監獄改革界的知名人物。



作者：英國樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）犯罪學教授Francis Pakes



過去的政府曾多次提出恢復和重新安置這些術語，但幾乎沒有將其付諸實行。結果，英國監獄現在正處於人滿為患的臨界點。

Timpson的任命得到了監獄改革倡議者的無限熱情。我們希望能夠了解對於真正了解犯囚獲得改造的人來說，擔任這個角色意味着什麼。

他因定期親自探訪監獄，採訪即將釋放的囚犯以在他的公司找到工作而聞名。這是一種商業策略，而不是一個噱頭——Timpson說，他的員工中有九分之一是前罪犯，而且「這太棒了，他們才華橫溢，忠誠，而且努力工作。」

James Timpson是同名鑰匙切割和修鞋公司的負責人，也是監獄改革信託基金的行政總裁，是監獄改革界的知名人物。(gov.uk)

但他將如何進行全國監獄改革？

今年早些時候，Timpson在接受第四頻道新聞採訪時表示，他認為監獄中只有三分之一的人實際上需要待在那裏。他說，其他人如果獲得心理健康支持會更好，而女性監獄基本上是一場災難。

他補充說，在荷蘭，監獄人數減少了一半，並強調從根本上減少監獄人數並非不可能。

我最近與荷蘭的同事研究了這個現象。 2005 年至 2015 年間，荷蘭監獄人口確實減少了 44%。這很大程度上與嚴重犯罪率的下降有關，這導致上法庭並最終入獄的人數減少；但較短的刑期也是其中的一部分，監獄的替代方案以及為有需要的罪犯提供更具體的心理健康支持也是其中的一部分。

關閉監獄是可能的

在荷蘭，人們普遍認為在大多數情況下，監禁弊大於利。 2014 年的一項調查發現，緩刑在該國被廣泛接受。這似乎與英格蘭和威爾斯的說法不同，在英格蘭和威爾士，重刑被更廣泛地視為解決犯罪和騷亂的方法。

英格蘭的監獄很快就會真正「爆滿」。(Getty)

這種脫軌項目（Decarceration Project ，即通過早期干預、訴訟和政策宣傳，致力於消除對紐約最弱勢公民的審前監禁）導致許多監獄被關閉或改變用途。而且它幾乎沒有引起社會不安。政府進行了建模，然後謹慎地實施了關閉監獄的計劃。最反對關閉監獄的是工會，他們擔心監獄官員失業，有時甚至威脅採取法律行動，這是可以理解的。

監獄人口下降並沒有什麼特別之處。正如我在即將出版的書中討論的那樣，即使在俄羅斯，監獄人數也大幅下降，十年內監獄率幾乎減少了一半。此外，以高監獄率聞名的美國，其監獄率也顯著下降（自 2018 年以來大約下降了 14%）。

儘管許多國家的監獄率正在下降，但一些國家頑固地拒絕追隨這一趨勢，英國就是其中之一。專家稱之為刑事民粹主義：政客們實施他們認為公眾會喜歡的嚴厲政策，而不是遵循嚴厲的判決幾乎不能解決任何社會問題並且使社會問題長期存在的證據。

監獄人口可能會下降：天不會塌下來，政府也不一定會倒台。與荷蘭一樣，英國的犯罪率也有所下降。然而，意圖更嚴厲地懲罰並建造更多監獄來容納這種情況仍然是典型的反應，例如時任司法大臣藍韜文（Dominic Raab） 在 2022 年的做法。

Timpson可以徹底改革一個容納超過 87,000 人的系統嗎？(Getty)

一個充滿希望的前景

在保守黨統治 14 年之後，Timpson的言論令人耳目一新。他們表達了一個非常不同的意圖，例如前面提到的藍韜文，他的答案始終是建造更多監獄。

它們出現之際，蘇格蘭監獄人滿為患正導致嚴重問題（數百名囚犯可能提前釋放），而英格蘭的監獄幾天後就會真正「爆滿」。

監獄一直處於危機之中。對於英國來說，承諾從根本上減少監獄人口將是一個真正的趨勢突破，英國的監獄人口預計將增加 25%，達到 10 萬以上。

我們現在有一位非正統的監獄部長，他可能會改變我們對監獄的使用。在二月的訪談中，Timpson明確表示監獄政策不會輕易改變。 「我認為我們需要一個勇敢的政府」，他說。他現在能夠在實踐中展現出這種勇氣。公平地說，他已經透過工作實際改善了大約 1,500 名囚犯的生活，證明了這一點。

他現在可以徹底改革一個容納超過 87,000 人的系統嗎？不堪負荷、不堪負荷的監獄系統將急於找出答案。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。