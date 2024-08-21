《黑神話：悟空》國產單機神作　上線即登最熱榜首　暫列歷史第四

中國一款國產遊戲"黑神話：悟空"，20日上午10點全球上線，3小時Steam平台最高在線人數突破140萬，帶動相關概念股票大漲，連中國知名咖啡連鎖品牌和官方旅遊部門，都搶搭這波遊戲熱潮。



翻滾再來招金箍棒必殺技，被稱為中國史上最強單機遊戲的，黑神話：悟空經過6年半的設計開發，20日早上全球開賣，上線3小時Steam平台，最高同時在線人數突破140萬，位列平台歷史排名第四位。

《黑神話：悟空》推出即登最熱榜首（steam）

遊戲中玩家將扮演「天命人」，為了探尋真相踏上充滿危險與驚奇的西游之路，製作團隊強調，黑神話不會是任何遊戲的換皮版。

《黑神話：悟空》畫面相當華麗：

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記者vs.製作人馮驥：

「可能說是一個真正的難點，我們怎麼能用一個孫悟空的方式戰鬥，而不是你一看，它是一個套著孫悟空皮的別的角色。」

黑神話目標是，世界遊戲市場的金字塔尖，總成本3~4億人民幣，業內人士估算，需要至少300萬份的銷量才能回本，據統計目前預售銷量120萬份，銷售額已經近4億人民幣，打破中國國產遊戲預售紀錄。

《黑神話：悟空》推出即登最熱榜首（steamcharts）

黑神話19日霸佔中國微博多條熱搜，多家公司甚至宣佈，員工放假一天回家玩黑神話，來支持中國國產遊戲行業，遊戲爆紅相關概念股票，也跟著水漲船高其中出版方浙版傳媒，股價5天內漲幅超過15%，今年的漲幅達到31.35%。

中國知名咖啡連鎖品牌，也宣佈聯名黑神話悟空，另外遊戲高度還原真實中式古建築，北京、山西等地的文化旅遊部門，也po影片刺激觀光，從市場到官方，都搶搭這波悟空遊戲熱。

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