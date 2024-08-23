意大利遊艇沉沒：全球暖化致更多海難　水龍捲在哪國最常見？

英國豪華風帆遊艇Bayesian號8月19日清晨於意大利西西里島（Sicily）首府巴勒莫（Palermo）以東的Porticello港口附近遇上強烈風暴後沉沒，造成船上22人中7人死亡，包括英國富商林奇（Mike Lynch）。有氣象學家指出，觸發沉船事故的強風很可能是水龍捲，而這種現象正隨着全球暖化、極端天氣頻發而變得更為常見。



意大利海岸防衛隊指出，這艘長56米、重540噸的遊艇在遭遇60海里/小時 （超過110公里/小時）的強風後，幾分鐘內便沉沒。

據指，附近漁民在遊艇沉沒前不久目擊海面上出現水龍捲。有氣象學家分析，事發海域當時水溫異常溫暖，周圍環境條件已經足以形成水龍捲，從而引發沉船事故。

Bayesian號沉沒的四天前，整個地中海的海面溫度是有紀錄以來最熱，日間海面溫度中位數高達攝氏28.7度。據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務局」（Copernicus Climate Change Service，C3S）的資料顯示，Bayesian號停泊的附近海域本週氣溫更達近30度，比過去20年夏季的平均溫度高出4度。

意大利氣象學會會長Luca Mercalli表示，溫暖的海洋擁有更多的能量和更多的濕度可以轉移至大氣層，從而為暴風雨提供了「燃料」。暖海流與冷空氣流的對比會產生垂直風，可能導致下擊暴流（一種由強勁下沉氣流引起的破壞性強風）或水龍捲。

意大利附近海域單日18個水龍捲？

意大利安科納大學（University of Ancona）海洋生物学家Roberto Danavaro認為，今年夏天的異常海水溫度與水龍捲現象有「絕對直接的關係」。據國際水龍捲研究中心（International Centre for Waterspout Research）稱，僅在8月19日，意大利海岸附近海域已證實發生的水龍捲就有18個。

Danavaro表示：「在過去10到15年間，龍捲風或地中海颶風發生的頻率越來越高。按照目前的高溫，我們很可能在9月和10月看到更多的龍捲風。」

儘管氣候變化對水龍捲形成的影響仍有待進一步研究，但2022年發表的一項針對西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）海域過去30年水龍捲的研究發現，當海面溫度更高，尤其是超過攝氏23度時，水龍捲就越容易發生。此外，大多數水龍捲風都發生在秋季，以9月發生的頻率最高。

歐洲強風暴實驗室（European Severe Storms Laboratory）主任Pieter Groenemeijer認為，儘管水龍捲在歐洲並不罕見，尤其在以意大利為中心的南歐最為集中，惟許多歐洲國家往往低估它的風險。今次Bayesian號的沉沒事件，或許給未來這類海上極端天氣造成的船難敲響警鐘。