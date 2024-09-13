日本JR貨物數據造假：近年連串事件證東瀛「匠人精神」不再？

負責日本全國鐵路貨物運輸的日本貨運鐵路公司（JR Freight，下稱「JR貨物」）公司，近日公布在列車組裝過程中出現數據造假問題，涉及至少631輛貨運車廂，更一度全面停駛檢查，至今仍影響當地物流。



昔日一直予人信心保證的「日本製造」，近年接二連三曝出造假醜聞，涉及製造業、汽車生產商，以至今次的鐵路公司，使得當地一貫的工匠精神多少失去光采，其背後原因是什麼？



據共同社報道，JR貨物篡改的數據涉及在將列車車軸嵌入車輪的程序中，施加超過日本工業規格所規定的標準壓力，或導致零件之間強烈摩擦和造成損傷，嚴重情況更可導致脫軌。

今日（13日），日本國土交通大臣齊藤鐵夫在記者會上表示，對JR貨物資料造假、導致全線服務停止表示遺憾，並已要求該公司對車輪和車軸進行緊急檢查，並在30日之前提交報告。

今年6月，豐田在內的5間日本車企被曝在測試環節數據造假，引發各界廣泛關注。(Getty)

數月前5間車企被曝集體數據造假

日本企業數據造假問題近年屢見不鮮。作為日本製造的代表企業之一，三菱電機公司於2021年被揭檢驗數據長期造假，導致社長杉山武史引咎辭職。當年的報道指，該公司旗下長崎製作所自1985年起在列車空調批量生產或出廠前，未按合同約定進行產品檢驗，而是偽造檢驗數據，造假行為持續逾30年之久。

去年2月，百年大廠的精密儀器製造商島津製作所證實，其子公司島津醫療系統公司九州支店在對X光設備進行檢查維護時以偷裝斷電「計時器」的手法，故意使設備在維護後自動出現「故障」，然後向用戶出售維修零件。這種惡行持續了10多年，先後有7名技術人員參與其中，包括店長在內。

日本內閣官房長官林芳正曾承認，多間車企的造假醜聞不僅動搖了日本汽車認證制度的根基，更損害了該國汽車產業的信譽。(Getty)

今年1月，日本知名品牌松下電器（Panasonic）子公司松下工業（Panasonic Industry）1月12日承認 ，過往為汽車及家電電子零件材料申請認證期間，存在包括數據造假在內的欺詐行為，涉及日本國內外7間工廠的52款產品，最早甚至可追溯至上世紀80年代。

還有6月時，包括鈴木在內的5間日本車企被曝在測試環節數據造假，引發各界廣泛關注。日本內閣官房長官林芳正當時承認，事件不僅動搖了日本汽車認證制度的根基，更損害了日本汽車產業的信譽。

連串事件恐打擊昔日一直予人信心保證的「日本製造」，以及當地一貫的工匠精神？圖為橫濱市日產工廠。(Getty)

「元兇」是企業文化、監管漏洞？

有分析指，品質讓位於成本管理是日本企業造假頻出的原因之一；其次是，供應鏈的垂直體制使供應商受制於下游採購商；第三，經營層面與生產前線嚴重脫節。此外，日本企業文化也是原因之一，集團內部分割、組織機制固化、各部門自各為政等也造成影響。

另外，日本監管部門在標準制定、監督檢查、懲罰機制等方面存在不足，使得一些企業能夠輕易逃避監管和懲罰，客觀上減輕了造假代價。還有意見認為，人才不足也是讓企業鋌而走險的重要原因。

日本企業近年的頻繁造假已經對日本造成了負面的傷害，其中以汽車工業的造假問題影響至深至遠，令該國多年苦心經營的「質量信心保證」形象滑落。連串事件也為多家企業帶來龐大的經濟損失。有分析更指，這些作為經濟支柱的產業連番爆出問題，恐有可能拖累日本GDP的增長。