日本JR貨物列車組裝造假數據　停駛631輛車廂影響全國物流

負責日本全國鐵路貨物運輸的日本貨運鐵路公司（JR Freight，下稱「JR貨物」）公司，日前報告在列車組裝過程中出現數據造假，一度全面停駛檢查，影響當地物流。據該公司12日的最新消息指，新確認 67 輛貨運車廂的數據被篡改，於是決定將其8,500輛機車和貨車中的631輛問題車輛停駛。當地物流貨運業已經連日受到影響。



據日媒報導，新確認違規行為的是川崎市和北海道室蘭市車庫的67輛車輛，與已此前查明的564輛車輛一樣，在將車輪推入車軸時，壓力一度超過上限，但工作並未重新來過，員工並且在檢驗記錄表中輸入不正確的數據。

JR貨物是於9月10日公布貨物列車在組裝作業出現竄改檢查數據的不法問題。該公司表示，至少從10年前開始已在安裝輪軸作業進行數據竄改等非法情況。位於北海道、川崎及廣島的機廠，在安裝貨物列車輪軸時使用超標壓力，並進行數據竄改。當時宣布已知數據造假，包括有4輛火車頭及560節貨車車廂。

共同社報道，篡改的數據涉及在將列車車軸嵌入車輪的程序中，施加超過日本工業規格所規定的標準壓力，或導致零件之間強烈摩擦和造成損傷，若果列車繼續行駛，有機會出現車軸損傷擴大等隱患，嚴重可導致脫軌。

JR貨物公司社長犬飼新表示，將致力查明原因，並且採取措施處理。(JR Freight)

JR貨物公司社長犬飼新日前向外界致歉，指工作人員認識不足，導致出現違規行為，他將致力查明原因，並且採取措施處理。

日本國土交通省已基於《鐵道事業法》，到JR貨物公司多間車廠檢查，實施特別安全監督檢查，並將調查相關安全管理體制，探討是否給予行政處分或指導。

當地物流業界表明貨運有延誤

今年7月，JR貨物在JR新山口站發生列車脫軌事故，令數據造假問題始浮上枱面，該脫軌列車的輪軸數據其後被揭發遭到竄改。

JR貨物近日停駛列車已經對日本物流帶來明顯影響，大型宅配業者佐川急便已表明配送貨物將發生延誤，目前正評估改採卡車或飛機等方式配送貨物。另一物流龍頭業者雅瑪多（YAMATO TRANSPORT）預估，往來關東到九州與北海道的貨物，可能會發生超過一天的延誤；日本郵便公司則表示，只要貨物列車不長期停駛，就不會造成明顯影響。