美國大選｜猴子、蟑螂盡出遍地神算　賀錦麗、特朗普誰主白宮？

美國大選向來是各大民調機構、預測專家、賠率最受關注的一個時期，各類預測和分析亦如雨後春筍般湧現。鑑於賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）的選情至今相對緊湊，以至這些「神算子」的預測結果頗能博取大眾眼球，許多人均希望如「拿着水晶球占卜般」從中更多地了解兩人的選舉勝算；有些人甚至使出動物預言家，如透過猴子、蟑螂來做個預測，試圖為兩位候選人分個高下，「睇下你個羅庚勁，定係我嘅神算醒」。



雖說今屆大選遍地「神算」，但從當前的情況來看，有兩個預測相對較為矚目，分別是美國知名選舉分析師兼統計專家施佛（Nate Silver）和曾在過去10屆美國總統大選中精準料中9屆的美國歷史學家利希特曼（Allan Lichtman）。

作為選情分析網站FiveThirtyEight網站創始人的施佛，採用傳統的統計方法，通過民調平均值來判斷結果，並利用全國民調資料來分析各州情況。距離美國總統大選投票日不到兩周，施佛最近撰文表示，雖然這場選舉依然不分上下，但他現時的「直覺」是共和黨總統候選人、前總統特朗普將勝選，但他警告不要太相信任何人的直覺。

施佛的直覺其實也得到不少的支持，許多專家、預測機構近期同樣指特朗普贏面較大，連賭盤也押注在其身上。舉例，《國會山報》（The Hill）及決策台總部（Decision Desk HQ）最近的選舉預測模型顯示，特朗普的勝選概率首次超越了副總統賀錦麗，達到了52%，後者則降至42%。此外，博彩市場上的資料也顯示，特朗普的勝選概率高達57.9%，遠超對手的41%。

施佛列舉了特朗普可能獲勝的24個理由，當中包括選舉人團偏向支持共和黨、通脹和政府支出大幅增加不利民主黨、美國人工資增長緩慢、拜登執政期間非法移民大幅增加、賀錦麗「太左」、民主黨基本盤不再、賀錦麗起步太晚、特朗普擅長騙術，可讓選民相信他並站在他的一邊，還有世界局勢不斷惡化、以巴戰爭分裂民主黨的支持基礎、Elon Musk堅定支持特朗普，而其社交平台X依然擁有不少影響力等。

施佛表示，雖然這場選舉依然不分上下，但他的「直覺」是共和黨總統候選人、前總統特朗普將勝選。(Reuters)

利希特曼：賀錦麗將是下任美國總統

至於利希特曼，他利用自己設計的「通往白宮的13條鑰匙」（13 keys to the White House）預測系統，多次成功預測大選結果，故外界十分關注他今屆的看法。他於9月初表示：「民主黨將保住白宮，賀錦麗將成為下一任美國總統。」

所謂的13個關鍵因素，包括13條是非題，假如有6條或以上的問題不利於執政黨，執政黨候選人將敗選，反之就將勝出。這些關鍵因素包括黨派授權、競爭、現任總統、第三方、短期經濟、長期經濟、政策變化、社會動盪、醜聞、現任黨員魅力、挑戰者魅力、外交/軍事失敗及外交/軍事成功。

利希特曼利用自己設計的「通往白宮的13條鑰匙」（13 keys to the White House）預測系統，多次成功預測大選結果。(Brandeis University)

在13 個關鍵因素中，他發現了8 個對賀錦麗有利。他解釋，賀錦麗的當選是因為小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）獨立競選失敗後缺乏強大的第三方候選人、積極的短期和長期經濟指標、頒布的重大立法成就拜登政府的領導，並且沒有與白宮相關的社會動盪或醜聞。

不過，利希特曼形容外交政策很棘手並可能會逆轉，這將可能對特朗普有利。他指現任政府深度參與以色列於加沙的戰爭，而這是一場看不到盡頭的人道主義災難。但他補充，即使最後兩項的結論為假，亦不過意味着只有5項陳述為假，不足以讓特朗普重新入主白宮。直至10月底，他仍堅持自己的預測。

利希特曼認為，在13 個關鍵因素中有8 個對賀錦麗有利。(Reuters)

施佛與利希特曼這兩種截然不同的預測方法，前者基於資料和統計，後者基於歷史經驗和直覺，形成了鮮明的對比。

還有最離譜的….

除了人類預言家，動物、昆蟲也加入了這場「神算大戰」。例如，賓夕法尼亞大學的神經科學家Yaoguang Jiang進行了一項有趣的實驗，她讓猴子通過注視照片來預測選舉結果。結果顯示，在過去的總統選舉測試中，猴子的正確率只有50.4%，幾乎與擲亳無異。而在本屆的大選中，猴子們對特朗普和賀錦麗的照片表現出迷茫，未能給出明確答案。

更令人哭笑不得的是，新澤西州一場蟑螂短跑賽也被賦予了預測的意義。兩隻貼有特朗普和賀錦麗頭像的蟑螂在比賽中展開了較量，最終由「賀錦麗」蟑螂獲勝。據主辦方表示，蟑螂短跑比賽對總統大選結果的預測成功率高達84%。當然這種預測方式主要是以娛樂性為主，其科學性和可信度充滿疑問。

新澤西州的蟑螂短跑賽，最終由「賀錦麗」蟑螂獲勝。(網上圖片)

九成預測率也終有一敗？

縱然利希特曼坐擁高達9成的預測成功率，自1984年起的10屆大選中，唯一失準的是2000年大選，當時他預測民主黨的戈爾（Al Gore）戰勝共和黨的小布希（George W Bush），但最後由後者勝選；他更是少數於2016年大選前，準確預測特朗普將擊敗民主黨候選人希拉莉的政治分析師之一；他還準確預測，現任總統拜登（Joe Biden）在2020年大選中擊敗特朗普。不過，外界較傾向認為他可能會再次遭遇「滑鐵盧」。

距離美國總統大選兩周，英國《每日郵報》的選舉預測模型指出，特朗普在選舉人團的優勢超車賀錦麗，贏近30個百分點。該報與J.L. Partners基於最新的民調數據、過去80年的選舉結果以及經濟統計數據進行分析，最新的選舉模型顯示，特朗普在65.9%的模擬情境中獲勝，而賀錦麗只有34%。

J.L. Partners的數據科學家亨特（Callum Hunter）指出，近期特朗普在全國民調的支持度升高，對於選舉影響之大，「根據模型運算出來的結果，只有不到1%的機率是賀錦麗輸了普選卻還能贏得總統大選。」此外，許多家民調也指出，特朗普的民眾支持率逐漸追趕甚至超越賀錦麗，這為他增加了不少勝算。

賀錦麗、特朗普二人誰主白宮，很快便有分曉。(Reuters)

賀錦麗若想在搖擺州中獲勝，從而入主白宮，就需要在全國普選中取得決定性的勝利。但根據目前的情勢，模型顯示特朗普有可能橫掃7個關鍵搖擺州，並以312比226的選舉人票當選總統。

還有一些人傾向認為資本市場中的預測平台更加可信。例如，Polymarket資料顯示，特朗普目前勝率達到了63.7%，而賀錦麗只有36%。當然這些資料或許真的反映了押注者的真實意願，但也不乏操縱市場的可能性。

無論如何，或許「風水佬呃你十年八年」，但真正決定大選結果以及誰主白宮的，歸根究底還是美國選民手上的一張張選票，而上述各路神算，充其量只是為今屆大選增添了一些趣味和另類看點而已。