美國大選｜逾6300萬選民已投票　JLo赴內華達州為賀錦麗助選

美國佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）公布的最新數據顯示，超過6300萬選民已在總統大選中投票。《華盛頓郵報》公布的民調則顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）與賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在密歇根州（Michigan）的支持度相若。知名歌手Jennifer Lopez（JLo）將出席賀錦麗在內華達州舉行的競選活動，為對方站台。



美國佛羅里達大學選舉實驗室10月31日公布的最新數據顯示，超過6300萬選民已在總統大選中投票，其中超過3300萬選民選擇親身前往票站投票，另外有近3000萬選民選擇郵寄選票。比對2020年大選中有1.58億張選票，現時投票率已達40%。

2024年10月31日，美國佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）公布的最新數據顯示，超過6300萬選民已在總統大選中投票。（佛羅里達大學選舉實驗室網站）

英國《衛報》同日引述華盛頓郵報的最新民調報道，共和黨候選人特朗普與民主黨候選人賀錦麗在關鍵搖擺州密歇根州支持度不相伯仲，前者為46%，後者則有47%，民調誤差幅度為3.7%。

2024年10月31日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）舉行競選集會。（Reuters）

據報道，賀錦麗同日將前往拉斯維加斯進行競選活動，拉丁天后Jennifer Lopez據報將出席活動，為賀錦麗拉攏拉丁裔選民。

Jennifer Lopez的造型非常閃爍，吸實粉絲眼球。（Jennifer Lopez IG圖片）

特朗普則會先在亞利桑那州接受前霍士新聞主播Tucker Carlson的訪問，然後同樣前往內華達州進行競選活動。