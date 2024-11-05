Quincy Jones︱7歲成古惑仔因一台鋼琴改變命運 成傳奇音樂教父
美國傳奇音樂人Quincy Jones11月3日去世，享年91歲。他年少時曾經是黑幫成員，後涉足音樂產業，和多位知名音樂人合作，「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra），並發掘了後來的流行曲天王米高積遜（Michael Jackson），為其製作多個膾炙人口的音樂作品。
Quincy Jones曾獲28項葛萊美獎、7項奧斯卡提名。
1933年3月14日出生在芝加哥南區，時值美國經濟大蕭條。父親是黑幫成員，母親則有精神病。耳濡目染下，年輕的Quincy Jones也想成為黑幫， 「你想成為你所看到的，那就是我們當時所看到的。」他說。
受到成長環境影響，7歲的Quincy Jones便混跡街頭，曾經被敵對幫派把手釘在籬笆上。
年少時混跡街頭當黑幫 因犯罪與音樂結緣
在某天晚上，Quincy Jones和朋友們闖入一個社區中心找食物，卻意外地發現了一台鋼琴，對音樂產生興趣，從此改變了人生。「我觸摸了它（鋼琴），我體內的每個細胞都在說，這就是你餘生要做的事。」
他在2018 年Netflix紀錄片中與說唱歌手Kendrick Lamar交談時表示，這次遭遇「改變了我的生活」，並稱如果他沒有發現音樂，「我早就死了或進監獄了」。
音樂生涯平步青雲 與多位美國巨星合作
14歲時，Quincy Jones與音樂家雷·查爾斯（Ray Charles）、貝西伯爵 (Count Basie) 等音樂人開始合作，並在電視上為「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）進行演奏。
1961年為水星唱片 (Mercury Records)工作，成為第一位在大型唱片公司擔任副總裁的黑人；期間發行了《Big Band Bossa Nova》音樂合輯，包括熱門曲目《Soul Bossa Nova》。
同時還為影視創作配樂，包括《冷血》電影版（Cold Blood），因為是黑人，Quincy Jones差點從《冷血》中被剔除；好在沒有實行，最後這部作品給Quincy Jones帶來了他的第一項奧斯卡最佳配樂獎提名。
結識並發掘米高積遜 為其擔任音樂導師
1978年，Quincy Jones替19歲的米高積遜主演的音樂劇電影《綠野仙蹤》（The Wiz）製作了配樂，發現其巨星潛質，並成為其導師與製作人，為其創作了專輯《Thriller》等熱銷作品。以怪異元素為主的《Thriller》讓米高成為無可爭議的流行天王。
在錄製單曲《Beat It》時，為了追求更搖滾的風格，Quincy Jones邀請 Eddie Van Halen 來進行吉他獨奏。傳說因為彈奏太具有爆炸性，以至於錄音室的喇叭着了火。
1985年，Quincy Jones召集了46位當時美國最受歡迎的歌手，包括米高積遜、Bruce Springsteen和Tina Turner。錄製了著名慈善歌曲《We Are the World》。
與說唱歌手感同身受 呼籲嘻哈界放下暴力
除了經典音樂，Quincy Jones也喜愛說唱（Rap）。50多歲的他在說唱中感到了與咆勃爵士樂(Bebop Jazz)相似的活力，而不少說唱歌手跟他一樣經歷過艱難的街頭生活。
他說：「我在其中感到親切，因為我們有很多相同經歷。」
說唱歌星們也視其為德高望重的美國黑人音樂長老。2018年 Kendrick Lamar 和 Dr. Dre在 Netflix 紀錄片《昆西》（Quincy）中遇到他時表示了震驚的心情。
1995年他舉行了昆西Quincy Jones嘻哈研討會，在會上向一屋子的美國說唱歌手發表講話，利用自己的影響力試圖阻止嘻哈界的暴力行為。
積極投身社會活動 工作壓力大波及生活
1955年，Quincy Jones遇見了黑人民權運動領袖馬丁路德金，從那時起，民權工作和政治參與就已成為了Quincy Jones生活的重要組成部分。
他成立了昆西Quincy Jones聆聽基金會並啟動了“我們是未來”（We are the future）人道主義音樂會，以及對其他事業的支持。
他一生結過三次婚，但由於工作和酗酒，家庭生活和健康都受到了影響。在與三婚妻子 Peggy Lipton 離婚後精神崩潰。為了康復，他搬到多年好友，影星馬龍白蘭度（Marlon Brando）的島嶼上。
1974年Quincy Jones罹患腦動脈瘤，康復機會非常渺茫，以至於親自參加了朋友們為他籌劃的音樂追悼會。2015年，他因糖尿病昏迷四天，隔年因血栓入院。誰也沒想到，Quincy Jones一直多撐50年活到2024年。