Quincy Jones︱7歲成古惑仔因一台鋼琴改變命運　成傳奇音樂教父

美國傳奇音樂人Quincy Jones11月3日去世，享年91歲。他年少時曾經是黑幫成員，後涉足音樂產業，和多位知名音樂人合作，「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra），並發掘了後來的流行曲天王米高積遜（Michael Jackson），為其製作多個膾炙人口的音樂作品。



Quincy Jones曾獲28項葛萊美獎、7項奧斯卡提名。

1933年3月14日出生在芝加哥南區，時值美國經濟大蕭條。父親是黑幫成員，母親則有精神病。耳濡目染下，年輕的Quincy Jones也想成為黑幫， 「你想成為你所看到的，那就是我們當時所看到的。」他說。

受到成長環境影響，7歲的Quincy Jones便混跡街頭，曾經被敵對幫派把手釘在籬笆上。

1933 年3月14日，Quincy Jones 出生於芝加哥。他從小就開始演奏小號。（Instagram/ @quincyjones）

年少時混跡街頭當黑幫 因犯罪與音樂結緣

在某天晚上，Quincy Jones和朋友們闖入一個社區中心找食物，卻意外地發現了一台鋼琴，對音樂產生興趣，從此改變了人生。「我觸摸了它（鋼琴），我體內的每個細胞都在說，這就是你餘生要做的事。」

他在2018 年Netflix紀錄片中與說唱歌手Kendrick Lamar交談時表示，這次遭遇「改變了我的生活」，並稱如果他沒有發現音樂，「我早就死了或進監獄了」。

音樂生涯平步青雲 與多位美國巨星合作

14歲時，Quincy Jones與音樂家雷·查爾斯（Ray Charles）、貝西伯爵 (Count Basie) 等音樂人開始合作，並在電視上為「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）進行演奏。

2024年11月4日，在美國加州洛杉磯的荷里活星光大道上，寫有已故唱片製作人昆西Quincy Jones( Quincy Jones )的星星上放有鮮花。（Reuters）

1961年為水星唱片 (Mercury Records)工作，成為第一位在大型唱片公司擔任副總裁的黑人；期間發行了《Big Band Bossa Nova》音樂合輯，包括熱門曲目《Soul Bossa Nova》。

同時還為影視創作配樂，包括《冷血》電影版（Cold Blood），因為是黑人，Quincy Jones差點從《冷血》中被剔除；好在沒有實行，最後這部作品給Quincy Jones帶來了他的第一項奧斯卡最佳配樂獎提名。

結識並發掘米高積遜 為其擔任音樂導師

1978年，Quincy Jones替19歲的米高積遜主演的音樂劇電影《綠野仙蹤》（The Wiz）製作了配樂，發現其巨星潛質，並成為其導師與製作人，為其創作了專輯《Thriller》等熱銷作品。以怪異元素為主的《Thriller》讓米高成為無可爭議的流行天王。

《Thriller》是米高積遜發行的第6張錄音室專輯，在1982年11月30日由Epic Records 發行。（michaeljackson.com）

在錄製單曲《Beat It》時，為了追求更搖滾的風格，Quincy Jones邀請 Eddie Van Halen 來進行吉他獨奏。傳說因為彈奏太具有爆炸性，以至於錄音室的喇叭着了火。

1985年，Quincy Jones召集了46位當時美國最受歡迎的歌手，包括米高積遜、Bruce Springsteen和Tina Turner。錄製了著名慈善歌曲《We Are the World》。

與說唱歌手感同身受 呼籲嘻哈界放下暴力

除了經典音樂，Quincy Jones也喜愛說唱（Rap）。50多歲的他在說唱中感到了與咆勃爵士樂(Bebop Jazz)相似的活力，而不少說唱歌手跟他一樣經歷過艱難的街頭生活。

他說：「我在其中感到親切，因為我們有很多相同經歷。」

2015年，知名說唱歌手Kendrick Lamar很驚訝能在採訪中遇見Quincy Jones。（YouTube/ hypetraktv）

說唱歌星們也視其為德高望重的美國黑人音樂長老。2018年 Kendrick Lamar 和 Dr. Dre在 Netflix 紀錄片《昆西》（Quincy）中遇到他時表示了震驚的心情。

1995年他舉行了昆西Quincy Jones嘻哈研討會，在會上向一屋子的美國說唱歌手發表講話，利用自己的影響力試圖阻止嘻哈界的暴力行為。

積極投身社會活動 工作壓力大波及生活

1955年，Quincy Jones遇見了黑人民權運動領袖馬丁路德金，從那時起，民權工作和政治參與就已成為了Quincy Jones生活的重要組成部分。

他成立了昆西Quincy Jones聆聽基金會並啟動了“我們是未來”（We are the future）人道主義音樂會，以及對其他事業的支持。

2004年5月16日意大利羅馬，昆西Quincy Jones和卡洛斯桑塔納在後台為在馬克西姆斯馬戲團舉行的「我們是未來」全明星人道主義音樂會排練。 (Getty Images)

他一生結過三次婚，但由於工作和酗酒，家庭生活和健康都受到了影響。在與三婚妻子 Peggy Lipton 離婚後精神崩潰。為了康復，他搬到多年好友，影星馬龍白蘭度（Marlon Brando）的島嶼上。

1974年Quincy Jones罹患腦動脈瘤，康復機會非常渺茫，以至於親自參加了朋友們為他籌劃的音樂追悼會。2015年，他因糖尿病昏迷四天，隔年因血栓入院。誰也沒想到，Quincy Jones一直多撐50年活到2024年。