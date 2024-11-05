美國大選｜Elon Musk嘲「IQ中等投賀錦麗」　右翼情迷智商論？

美國大選11月5日開始投票，頻為共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）助選的富豪馬斯克（Elon Musk）在旗下X平台展開洗攻勢，其中一則最新貼文更是惹火。

Elon Musk貼文只有一張圖片，顯示智商分數，顯示IQ最低與IQ最高的一群人都是支持特朗普，而智商一般的七成人就支持賀錦麗。

有趣的是，特朗普及其支持者在今屆大選也不停用「低IQ」言論攻擊對手。特朗普在MSG 發表演說的前一天，副手萬斯（JD Vance）在賓夕法尼亞州向人群開玩笑說，在看完她的一次演講後，他「智商低了大約20」。特朗普在競選期間多次稱賀錦麗「智商低」，之前對拜登亦曾出言作出類似侮辱。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

Elon Musk則宣稱他的智商是155，同時曾嘲笑Instagram使用者的智商「低於100」。極右美國網紅Andrew Tate說他的智商是 148。作為參考，愛因斯坦跟霍金的智商為貼近160，相比之下，人類平均智商約為100。

智商測驗作為優生學研究，出現在20世紀初，隨着後智商分數（當時稱史丹佛—比奈）趨於流行，種族主義更顯而易見。美國已故心理學家Lewis Terman曾寫道，墨西哥人、非裔美國人和美洲原住民都有一種精神上的遲鈍，他聲稱這是從他們的家族血統遺傳而來的，低智商常被用來作為強制絕育的理由。埃利斯島曾一度部署智商測試，以主張限制移民，特別是來自南歐和東歐的移民。

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上世紀60年代開始，美國民間便開始有聲音要求取替IQ測試。黑人心理學家協會等民權組織呼籲暫停對少數群體進行智商測試，並在一份聲明中表示，「心理測試歷史上一直是在科學客觀性的各個層面上延續種族主義的準科學工具，它[測試]提供了一個本質上和推理上錯誤的數據的污水池，這些數據通過貶低黑人來膨脹白人的自尊心，並有可能加劇黑人種族滅絕。」