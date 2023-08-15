「巴菲特弟子」Guy Spier籲投資者勿買這股票　原因何解？

自稱是「股神」巴菲特（Warren Buffett）門徒的知名價值投資人斯皮爾（Guy Spier）近來透露，他並未持有輝達（Nvidia）股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高，他還建議投資人遠離輝達。



斯皮爾表示，做任何投資決定時，考慮股價是很重要的。

他認為，投資最優秀的公司未必能帶來顯著的成長，因為容易摘到的水果通常已被摘走了。

他以輝達為例，指出輝達目前估值過高，並認為此時可能不是具有吸引力的投資良機。

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斯皮爾2007年與巴布來（Mohnish Pabrai）以65萬美元共同標下一頓與巴菲特的午餐，這頓飯的收穫遠遠超乎預期。

他目前管理資產規模3.5億美元的Aquamarine基金公司，該公司的投資哲學正是受1950年代巴菲特最初的合夥事業時期所啟發。

雖然斯皮爾不碰輝達股票，但他的投資組合中有一檔晶片股，就是記憶體晶片大廠美光（Micron）。斯皮爾認為，隨著晶片需求增加，將為晶片業帶來穩定或持續成長的獲利。

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斯皮爾預估，記憶體晶片市場的競爭也將減少，有助為既有業者帶來穩定的獲利。他認為，這個市場穩定性對所有運算需求都至關重要，畢竟記憶體晶片是晶片業不可或缺的一環。

Aquamarine自1997年成立以來的年化報酬率為9%，優於標普500指數、MSCI世界指數及倫敦富時100指數的同期年化報酬率。

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