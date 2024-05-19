名牌店店員如何一眼分出有錢人和「運吉窮人」？關鍵在於這三個字

精品店的商品昂貴，銷售人員式如何看出進店的人是有能力消費的，還是只是近來走走看看？



作家黃大米分享，她的朋友與家境富裕的朋友去逛精品店，發現有錢人與一般人在奢侈品店中最大的差異。

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「朋友跟家境富裕的友人一起去逛精品店，她說：『我覺得店員好厲害，都可以看出誰是真正有錢的客人。』我問朋友：『你覺得差異在哪？』朋友說出三個字：『鬆弛感。』什麼意思？

朋友說：『我們走進去精品店就是會比較緊張，連包包也會拿得更緊一點，顯得小心翼翼，可是我那家境富裕的朋友態度可不是這樣，她整個人很優閒很放鬆，還把自己包包隨意放在桌上，這種鬆弛感我們是沒有的。』

我恍然大悟說：『對了，我們都會急急忙忙想要完成事情，或者深怕得不到一些東西，所以顯得很積極很急躁，但對那些有錢人來說，他們一出生就是富貴，所以不論能不能得到某件東西，都不會威脅到他的生存，自然氣定神閒，連講話的口氣都顯得優雅。』

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我們這種小門小戶人家出身的，這輩子都忙著要證明給別人看，想要證明自己，顯得急躁，但投對胎的人，他們不需要證明自己，他們只要成為自己。

你有鬆弛感嗎？我覺得我沒有。我全身上下都呈現待辦事項很多的感覺，忙完這個還有下一個，原來氣定神閒中的神閒，才是人生最難得的態度。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：購物有1習慣就是有錢人！櫃姐一眼看出會不會買，不是看穿著行頭】