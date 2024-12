紐時專欄作家：中國高科技製造業巨大飛躍　但需更多Taylor Swift

還記得那個老玩笑嗎?現代工廠只需要一人一狗。狗負責阻止人碰機器,而人則負責餵狗。這在中國可不是玩笑。(The modern factory will be just a man and a dog. The dog will be there to keep the man from touching the machines and the man will be there to feed the dog.)

弗里德曼(Thomas Friedman)