緬甸詐騙營｜24歲港女疑泰國被擄 前日返港 母親透露獲救關鍵
撰文：陶嘉心
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緬甸詐騙營死灰復燃，一名持香港特區護照的24歲女子，上月底聲稱到泰國「做兼職」後失蹤。她的母親後來確認女兒被「賣豬仔」，並遭勒索28,000美元（折合近22萬港元）贖金。事主日前已返回香港。她的母親在小紅書透露，女兒獲救的關鍵是得到民間救援隊的幫助。
社交平台「小紅書」有用戶月初刊登尋人啟示，指其表妹12月27日入境泰國曼谷，翌日失聯。其後事主的母親在電視節目表示，女兒早前聲稱到泰國「做兼職」，其後被拐賣至泰緬邊界地區。對方勒索28,000美元（折合近22萬港元）贖金，稱收錢後會派人帶女兒到機場，讓她回港。
事主母親擔心滙款後對方不放人，遂向本港入境處及警方求助，但未有進展。於是找「中間人」協助，原本約好「一手交錢一手交人」，惟對方多次更改交收地點，又再次要求「先收錢後放人」。
至上周六（11日），女事主母親在「小紅書」報平安，稱女兒同日安全返港，又感謝許多素未謀面的網民熱心相助。保安局亦指，據了解，事主已返香港。有網民問及獲救細節時，女事主母親透露是民間救援隊協助，把女兒由詐騙營救出來。
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