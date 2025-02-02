日本文化｜入屋脫鞋穿鞋也有學問　玄關「凹下去」原來有這些功能

日本人習慣在住宅、旅館、寺院的入口以及餐飲店的榻榻米房間等場所脫鞋，如今這已經是世人皆知的了。直接坐在地板上吃飯，將被褥鋪在地上睡覺，這使得嚴禁穿鞋入內的習慣自古就深植於日本人心中。



其他國家也有在室內脫鞋的習慣。不過，設有名曰「玄關土間」或「三和土」的專用脫鞋空間，且與室內通過高低差分隔開來，這可以說是日本住宅的一大特色。

玄關與室內通過高低差分隔開來是日本房屋特色之一。（《櫻桃小丸子》動畫截圖）

玄關與室內通過高低差分隔開來是日本房屋特色之一。（《蠟筆小新》動畫截圖）

玄關與室內通過高低差分隔開來是日本房屋特色之一。（《多啦A夢》動畫截圖）

拜訪日本朋友家時脫鞋穿鞋的禮儀（點圖放大閱讀）：

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玄關各部分的名稱

1. 玄關土間／三和土：穿脫鞋子的門口下沉區，多為混凝土、泥灰或地磚地面。

2. 入室門檻：通過高低差將「家裏」與「屋外」劃分開來的台階部分。進出房間時可以坐在這裡穿脫鞋，還具有防止污垢灰塵進入室內的作用。

3. 式台／敷台：入室門檻較高時附加的台階

4. 玄關內廳：室內地板區，來客在這裡換拖鞋。



日本夏季濕熱、冬季乾燥，自古房屋就以防潮性能好的木結構為主。為了避免地板底部木材因受潮而腐爛，通常會把房屋地板加高，因此就形成了玄關處的高低差。這個台階被稱為「入室門檻」，通常使用的是飾面薄板。

即使是結構上不需要抬高地板的公寓樓，入戶玄關處仍然設有作為脫鞋區的「入室門檻」，這可以說是體現了日本人「不想將污垢帶入家中」的潔淨意識。與神社的鳥居類似，入戶玄關也像是心理上的結界。

如果與訪客的關係沒有那麼熟，或者只是短暫來訪，通常主人會在玄關接待客人。因此，玄關也是一個簡易的接待間，有些家庭會在牆上或鞋櫃上用繪畫、照片或花卉等進行裝飾。

小心勿將污垢帶入室內

客人進入主人家中時，為避免將污垢帶入室內，最好不要赤腳。在常穿涼鞋出門的夏天，可以在包裡放一雙襪子，以備不時之需。近世日本，人們以穿草鞋為主，當時客人進門前會先在玄關土間洗腳，或者換上乾淨的日式短襪。

客人在玄關門口脫下外套，也是為了避免將外面的污垢灰塵帶入室內。此外，出於同樣的理由，禮物應在玄關處從包袱布或手提袋中取出，再帶入室內，並在正式寒暄問候之後交給對方。若是盆栽或生鮮食品，為了不將泥土或氣味帶入室內，可以在玄關處交給對方。

脫鞋和整理擺放鞋子時，注意要用手，且應避免背對迎客的人。

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作為客人時如何脫鞋？

1. 先脫下距離迎接者較遠一側的腳上的鞋，踏入室內（這樣萬一失去平衡也不容易碰到對方）。

2. 不要踩著後跟脫鞋，需要時可以蹲下來用手脫鞋。不要背對著迎接你的人。

3. 如果不方便蹲下，可以先說一聲「失禮了」，然後坐在入室門檻上。這時，最好要側身，以免後背對著迎接你的人。

4. 當雙腳都踏上入室門檻後，側身跪地，以免後背對著迎接你的人，單手將鞋子整理好，鞋尖朝外放置在遠離對方一側或鞋櫃旁邊。

5. 若主人準備了拖鞋，就換上拖鞋。

6. 離開時，面向玄關脫下拖鞋，換上鞋子。

7. 穿好鞋後，將拖鞋鞋尖朝向室內，放在遠離送你的人所站的那一側。



外開門是安全的見證？

外開門由於結構的關係，它的合頁都在門的外側，這樣就有被人破壞後潛入室內的可能；內開門則可以用身體或重物堵住房門，更容易阻擋闖入者，因此在世界上被普遍採用。然而，由於日本的住宅門口需要留出穿脫鞋的空間，因此只能選擇外開門。值得慶倖的是，這並沒有出現什麼問題，並且也從一個側面證明了日本的良好治安。

而且看似更不安全的，是日本傳統住宅的玄關大多使用拉門。昔日鄰里關係密切，許多人家外出時和鄰居打聲招呼，不鎖門就走了。此外，為了通風，敞著窗戶和玄關大門也不足為怪。

儘管日本人用玄關將「家裡和屋外」明確地劃分開來，但又會把左鄰右舍當作自己人，這種民族性格真是神奇。

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