GME｜美10歲童持GameStop股票兩年突爆升50倍　怕股價跌賣出獲利

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-01 15:08

上周美國論壇Reddit網民聯手讓電玩零售商遊戲驛站（GameStop）的股價從個位數飆升至3位數，使得當地德州10歲男童卡爾（Jaydyn Carr）2年前買的股票價值一夕暴增逾50倍，售出近3200美元股票。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，卡爾的母親妮娜（Nina）2年前購買10股股價僅6.19美元的股份，送卡爾當節慶禮物並希望教他投資。妮娜透露卡爾從小就很愛打電動，購買電玩公司的股票再自然不過，她買了約60美元的股票，並送卡爾裱了框的股份證書（Stock certificate）。

卡爾說當時最想收到XBox，但還是很愛這份禮物：「能獲得我最常用到的公司股票實在太酷了。」卡爾偶爾為了好玩會看看股價，但妮娜告訴他股票是一項長期投資。

妮娜5年前就積極購買股票，並設定自動追蹤系統。上周三她的手機警示音響個不停提醒她股價已達350美元並急劇變化。妮娜跑去跟正在做功課的卡爾解釋事情始末，詢問他的想法。卡爾表示自己想賣掉股票，「因為預期股價會瞬間下降。」他們最終以每股約320美元的價格出售了這隻股票，總價接近3200美元。

7年前喪夫的妮娜傳授卡爾關於投資、儲蓄、信用卡債務以及他長大後需要理解的其他金融課題，期盼卡爾學到「自己希望早點知道的知識」。

卡爾指出這是他第一支股票，他將這次販售股票獲得的2,000美元存入他的儲蓄帳戶，並計劃投資1,000美元。

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