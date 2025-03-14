Tesla銷量暴跌多達76%、股價腰斬　全因馬斯克高調參政兼口多多？

美國電動車製造商特斯拉 （Tesla） 周一（10日）收盤大跌15%，跌至去年10月以來的最低水平，公司市值更在華爾街的大規模拋售中縮水1300億美元（約1萬億港元）。行政總裁馬斯克 （Elon Musk）同日表示，他現時率領「政府效率部門」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）讓他分身乏術，經營事業「變得極困難」。



不務正業固然是個問題，但馬斯克近期高調參政、經常發表政見或許才是主要原因，其背後究竟有什麼盤算？



這次Tesla暴跌的原因，是瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）早前調低對該公司第1季和全年的交車預期。他指Tesla本季度僅交車36.7萬輛，較其早前預估的減少16%。他又不再預期該公司今年銷量會高於去年，預期年比將下滑約5%。另外，Robert W. Baird & Co.分析師卡洛（Ben Kallo）也在本月6日下調對Tesla的交車量預期。

事實上，Tesla近期的全球銷售下跌不少，其中在歐洲各國也遭遇滑鐵盧，舉例在德國的2月銷量僅有1,429輛，年減76%；另外在法國下跌45%、意大利55%、瑞典42%、挪威與丹麥48%、葡萄牙53%。這情況延續了上一個月該公司在歐洲市場45%的下滑趨勢，顯示品牌在相關市場的吸引力正在快速流失。

特斯拉近期在全球多國的銷售均出現顯著的下降。（Reuters）

此外，Tesla在澳洲的註冊量也暴跌66%，而中國製造的特斯拉全球銷量下滑49%，僅達30,688輛，為2022年7月來最低，反映出來自比亞迪、奇瑞汽車等中國競爭對手的激烈挑戰。

自馬斯克加入特朗普政府領導DOGE以來，Tesla的股價每星期都在下跌，市值更曾蒸發逾50%、相當於接近8,000億美元（約6.22萬億港元）；外界認為這部分源於DOGE正在負責備受爭議的削減聯邦政府支出和員工數量的工作。

不過，馬斯克日前依然重申，「現在我的重點是提升政府效率、杜絕浪費與詐欺，目前進展其實相當不錯。我們至今每天省下的開支已經超過 40 億美元，影響相當巨大。」他也表示，自己預料還要在政府留任一年。而特朗普則身體力行，特意購買一輛Tesla電動車以示對馬斯克的支持。

馬斯克旗下Tesla因此成為抗議和針對的目標。（Reuters）

高調參政樹敵多：陳列室遭破壞、汽車被縱火⋯⋯

撇除銷售插水外，馬斯克近期的高調參政，如為特朗普助選有功和推動聯邦政府大規模裁員，加上主張削減對外軍援及右傾保守的高調立場，為他持續樹敵不少。旗下Tesla因此成為抗議和針對的目標，據《華盛頓郵報》查閱的法庭文件、監視器照片、警方記錄以及美媒的一些報道，特朗普年初上任以來，已發生10多宗Tesla設施遭人縱火、破壞的事件，拖累品牌遭部分消費者杯葛，打擊投資者信心。

其中，近日多間Tesla陳列室均遇上針對馬斯克的示威，其中紐約曼哈頓的門市更被人闖入佔領破壞，警察到場拘捕多人。街上行駛的Tesla電動車也無法倖免，尤其是標誌性的Cybertruck更成為了示威者重點針對的對象，遭人畫花、貼貼紙、噴漆，甚至有人向特斯拉汽車投擲燃燒彈或開槍射擊；不少車主為求自保，貼上貼紙澄清汽車是「在馬斯克瘋狂前買下」。

Tesla設施遭人縱火、破壞的事件頻發，至今已發生10多宗。（網上圖片）

部份車主對購買Tesla也開始感到懊悔，他們認為馬斯克的政治地位加劇了外界對他兩極化的看法，特別是他與歐洲極右翼政客建立了關係，並做出了類似納粹敬禮的手勢。部份人感到他如今儼如已成為一種極右政治象徵，與其原來的環保理念截然不同。

馬斯克就此轉發保守派網媒指責民主黨組織犯案的帖文，他批評這些情況瘋狂，呼籲支持者團結對抗針對Tesla的示威和破壞。

不過，Tesla長期投資者兼大股東Ross Gerber表示，有關特斯拉門市、汽車和超級充電站遭到破壞的報導可能會產生「寒蟬效應」。他說：「顧客可能不想與馬斯克有任何聯繫，亦不想遭遇破壞行為」。其他一些Tesla員工和投資者也開始對馬斯克發表政治看法，擔心他與特朗普的聯盟正在對公司聲譽和建立更永續未來的使命造成不可逆轉的傷害。

Tesla設備和產品遭人縱火、破壞的事件，或拖累品牌遭部分消費者杯葛，打擊投資者信心。（Reuters）

或陷「重大品牌擔憂」？

去年，Tesla仍是全球最大的電動車生產商，但銷量卻下滑至 179 萬輛，這也是該公司自 2011 年以來首次出現銷量下滑，此前該公司多年來一直快速增長，並成為全球最有價值的汽車製造商。

特斯拉的估值現時已經和馬斯克的政治立場密不可分。在他花費 2.88 億美元支持特朗普再度入主白宮後，特斯拉的估值曾超過了 1萬億美元。然而，馬斯克的政治參與也難免產生負面影響。雖然Tesla今年初預測其全球銷量將實現成長，全年汽車銷量或將超過 200 萬輛。但電動車分析師Matthias Schmidt 表示：「今年保留客戶將成為關鍵，因為部份客戶可能會開始尋找『特斯拉的替代品』」。

美國金融公司韋德布希證券的 Dan Ives則指，馬斯克領導DOGE的工作造成了負面印象，形容是「特斯拉品牌面臨的主要擔憂」。他補充，對銷售的直接影響應該相對較小，「儘管馬斯克在全球範圍內遭到嚴厲批評，但我們估計，全球只有不到 5% 的特斯拉銷量受到這些問題的影響。」他解釋，這主要得益於該公司即將製造出一款新的、更便宜的汽車，售價不到 35,000 美元，並將「佔領」自動駕駛汽車市場，這些因素將有助於推動特斯拉的估值超過 2萬億美元。

自馬斯克加入特朗普政府領導DOGE以來，Tesla的股價每星期都在下跌。（Reuters）

儘管如此，市場研究公司 Strategic Vision 的數據顯示，在特斯拉最大市場的美國，有跡象表明潛在買家正猶豫不決，外界對特斯拉的青睞也急劇下降。這個情況早於馬斯克收購社交媒體X的前身Twitter後已經發生，在此之前，22% 的Tesla新車買家表示「肯定」會考慮購買特斯拉。到去年底，這一比例略低於 8%；表示不會考慮購買特斯拉的比例更從同期的 39% 大增至 63%。

有分析指，這是因為在特斯拉車主中，民主黨車主群體從拜登政府時期的40%下降到現在的29%，而共和黨車主群體自2021年以來則穩定在約30%。

政治押注皆因穩賺不賠？

其實，馬斯克作為一個成功的生意人，他也不會不知道現在做的事損害到自己的業務，只是他也預料最終的結果也將對他和他的生意有明顯的助益。

對馬斯克和特斯拉來說，特朗普入主白宮是好事，因這將創造一個放鬆管制的環境，長遠而言利多於弊。（Reuters）

有投資分析師表示，儘管目前特斯拉遭遇了強烈反對，但馬斯克對特朗普的巨額押注必將獲得回報。例如，這家電動車公司將從簡化的自動駕駛監管中受益匪淺，馬斯克表示這對該公司的未來至關重要。Dan Ives認同這個說法，他在最近一份投資者報告中表示：「對馬斯克和特斯拉來說，最好的事情就是特朗普入主白宮，因為這將創造一個放鬆管制的環境，並以聯邦自治路線圖作為特斯拉黃金戰略願景的核心。」

目前，Tesla的估值約為 8,470 億美元，仍高於排在其後的 10間汽車製造商的估值總和。特斯拉投資者Ross Gerber則指，馬斯克的兩極化政治觀點和反特斯拉的破壞行為的確正在對該品牌產生負面影響，但他補充：「只要有人接管並運營特斯拉，這一切都可以很容易地解決。」