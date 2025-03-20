加沙戰火再起　無國界醫生接收大量兒童傷者　籲立即恢復停火

加沙再現戰火，以色列在當地周二（18日）凌晨猛烈襲擊加沙多處，持續近兩個月的停火被毀於一旦。根據當地衞生部，數百人在襲擊中被殺害；三間由無國界醫生支援的醫療設施一共接收75名送院前不治的病人和大批傷者，當中許多是兒童。

無國界醫生對襲擊表示震驚，並擔心加沙將出現新一輪軍事行動；組織呼籲立即恢復停火，以色列不要重啓破壞行動或對加沙民眾展開大規模轟炸。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生在加沙的緊急項目總管尼可雷（Claire Nicolet）指，前日凌晨被長達約20分鐘的空襲和猛烈砲擊驚醒，她表示：「這裏的民眾感到全然恐懼，他們視此為戰事全面重啓，就像回到剛過去的15個月。我們對新一波、令人無法接受的殺戮平民行為感到震驚與憤怒。」

無國界醫生在加沙中部及南部的團隊再一次應對大規模傷病者湧入：組織在納賽爾醫院（Nasser Hospital）接收了55名死者與113名傷者；在戴爾巴拉赫（Deir Al Balah）的戰地醫院則接收了10名傷者；阿克薩醫院（Al Aqsa Hospital）的急症室則接收了68名傷者、20名死者。

無國界醫生在納賽爾醫院的卡西他醫生（Mohammad Qishta）表示：「急症室面對災難情況，醫院接收了多具遺體及殘缺軀體，當中大多是兒童及婦女。屍體堆滿急症室，其他生還的民衆一片混亂迷茫，有些人衝來求醫，亦有不少家庭跑到急症室尋求保護。」

加沙在1月短暫停火後，巴勒斯坦人返回家園收拾斷壁殘垣。（無國界醫生提供）

一如以色列當局自2023年10月起採用的策略，他們再度選擇集體懲罰加沙居民——其最親密盟友美國亦明確認可這取態——並發動戰爭早期才出現的猛烈攻擊。在加沙的巴勒斯坦人，不論身心，將無力承受此局面。他們對至少恢復過去部分生活的希望正被粉碎。

無國界醫生巴黎行動中心總幹事馬戈尼（Claire Magone）表示：「人們在停火協議前已經歷了一場持久、毀滅性的軍事行動，這早已徹底摧毀了加沙社會的根基。自1月19日停火以來，人們一直為重建每日生活的基本而掙扎，而以色列則再一次中斷民眾獲人道援助與基本物資的渠道。」

無國界醫生呼籲加沙立即和持續停火，停止一切破壞行動和大規模轟炸。另外，組織亦呼籲解除對加沙的封鎖，並確保人們不受限地取得基本物資與援助；需要緊急醫療護理的傷病者應被容許離開加沙求醫，並給予他們日後安全及具尊嚴地重返加沙的權利。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。